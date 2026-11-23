Главный научный сотрудник OpenAI Якуб Пахоцкий предложил крупнейшим разработчикам ИИ установить общие ограничения на создание новых моделей. Компании должны договориться о предельном уровне возможностей технологии и не превышать его, пока не появятся надежные инструменты контроля за поведением нейросетей. По мнению исследователя, уже в 2027 году ИИ может начать настолько быстро совершенствовать технологии собственного обучения, что существующие механизмы безопасности перестанут успевать за ним.

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Свое предложение Пахоцкий изложил 22 ноября в публикации на официальном сайте OpenAI. Главная проблема, по его мнению, заключается в отсутствии единого способа измерения прогресса искусственного интеллекта. Сегодня разработчики сравнивают нейросети с помощью тестов на программирование, математику и другие задачи.

Однако по мере развития технологий такие испытания быстро устаревают: модели достигают максимальных результатов, после чего приходится создавать новые проверки.

В качестве альтернативы исследователь предложил использовать показатель перплексии (perplexity), который отражает способность нейросети предсказывать следующий элемент текста. Чем ниже его значение, тем точнее модель справляется с прогнозированием.

В OpenAI считают, что этот показатель позволяет отслеживать фундаментальные изменения в возможностях ИИ независимо от конкретных тестов.

Пахоцкий впервые раскрыл динамику этого показателя для нескольких поколений моделей OpenAI. У GPT-3.5 он составлял около 0,99, у GPT-4 снизился до 0,91. Именно на этом этапе нейросети научились эффективнее использовать последовательные рассуждения при решении задач. Когда показатель опустился ниже 0,8, модели начали демонстрировать качественно новые возможности в кибербезопасности и математике. При значении около 0,76 исследователи наблюдали серию результатов в решении сложных математических проблем.

По прогнозу Пахоцкого, следующая волна новых возможностей может появиться при снижении показателя до 0,68–0,7. Какие именно способности получат нейросети, пока неизвестно. Особую опасность исследователь видит в их участии в создании новых алгоритмов обучения.

Если ИИ начнет самостоятельно находить способы совершенствовать собственную архитектуру, развитие технологий может резко ускориться. Пахоцкий допускает, что подобные изменения произойдут уже в 2027 году.

Для предотвращения неконтролируемого ускорения он предлагает согласовать между разработчиками предельные значения perplexity и других показателей. Прежде чем переходить установленную границу, компании должны будут доказать, что способны понимать и контролировать поведение более мощных систем.

Для этого потребуются новые методы мониторинга, независимые испытания и общие стандарты прозрачности. Речь пока идет о добровольном отраслевом соглашении, а не о законодательном запрете на разработку ИИ.

При этом сам Пахоцкий признает недостатки предложенного подхода. Компании обучают модели на разных данных, поэтому напрямую сравнивать их показатели сложно. Кроме того, некоторые методы, включая обучение последовательным рассуждениям, значительно повышают возможности нейросетей без изменения perplexity. Исследователь считает, что для полноценного контроля необходимо сочетать несколько метрик и договориться об общих правилах их измерения.

Предложение поддержал генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, который назвал публикацию Пахоцкого одной из наиболее значимых работ компании за последнее время.

Ранее с похожими инициативами выступал глава Anthropic Дарио Амодеи. Он также призывал ведущие ИИ-лаборатории согласовать ограничения на развитие наиболее мощных систем. Однако сроки принятия подобных стандартов и механизмы проверки их соблюдения пока не определены.

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