Империя 95-летнего американского миллиардера Уоррена Баффета продолжает накапливать деньги. По итогам третьего квартала холдинг Berkshire Hathaway увеличил свой «денежный мешок» до $381,7 млрд — это новый исторический максимум. При этом операционная прибыль выросла на 34%, до $13,5 млрд.

Главным драйвером роста стали страховые подразделения Berkshire, которые показали значительную прибыль на фоне необычно низкого количества стихийных бедствий. После прошлогодних убытков обе линии бизнеса — базовое страхование и перестрахование — вышли в плюс.



Сам Баффет, впрочем, не спешит тратить накопленные средства: за квартал он продал акций на $6,1 млрд, а на обратный выкуп собственных бумаг компания не пошла уже пятый квартал подряд. Это решение Баффет принял, несмотря на то что акции Berkshire подешевели почти на 12% после его заявления о планируемом уходе с поста генерального директора до конца года.

На фоне снижения краткосрочных процентных ставок инвестиционный доход компании просел на 13%, до $3,2 млрд. А вот автозастраховщик Geico показал падение прибыли на 13% из-за роста страховых выплат — хотя база клиентов продолжает расти.

Результаты Berkshire традиционно рассматриваются как термометр состояния экономики США. В конгломерат входят десятки компаний — от страховщиков до железнодорожного оператора BNSF и энергетических активов. Стабильные доходы на фоне осторожной инвестиционной политики Баффета показывают: крупнейшая корпорация США готовится к любому повороту экономического цикла — с рекордным запасом наличности.