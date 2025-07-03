Китайский технологический гигант Baidu объявил о самом значительном обновлении своей поисковой платформы за последнее десятилетие. Компания трансформирует традиционную строку поиска в мобильном приложении в так называемый smart box. Это изменение отражает глобальный сдвиг от простого поиска информации к выполнению сложных задач с помощью искусственного интеллекта.

Проблема для Baidu заключалась в сильной зависимости от доходов с поисковой рекламы, которые еще в 2015 году составляли 97% от всей выручки. Такая бизнес-модель показала свою уязвимость, особенно после скандала 2016 года, связанного с разглашением личной информации пользователей, который стоил компании около 2 млрд юаней за квартал и подорвал доверие. Конкуренты, такие как Alibaba и Tencent, активно диверсифицировали свои бизнесы, и Baidu необходимо было найти новый вектор развития.

Решением стал переход к поиску, ориентированному на выполнение задач. Новый smart box на базе мультимодальных ИИ-моделей Ernie и более 18 тыс. сторонних нейросетевых-агентов может генерировать тексты и изображения, планировать поездки, распознавать обьекты и даже составлять отчеты. Система способна самостоятельно разбивать сложные запросы на подзадачи и выполнять их, а не просто выдавать список ссылок.

Этот шаг является стратегически важным на фоне растущей конкуренции. Alibaba инвестирует около $52,9 млрд в ИИ и облачную инфраструктуру, а Tencent и ByteDance активно внедряют свои ИИ-разработки в популярные приложения. Данные показывают, что с апреля 2023 по март 2025 года трафик 10 ведущих чат-ботов вырос на 191,67%, в то время как у традиционных поисковиков — всего на 2,38%.

Таким образом, обновление Baidu — это не просто технологическое усовершенствование, а фундаментальное изменение бизнес-модели. Компания стремится использовать свои сильные стороны в области ИИ, чтобы диверсифицировать доходы и укрепить свои позиции в ожесточенной технологической гонке на китайском рынке.