Администрация президента Джо Байдена перед уходом с поста планирует ввести еще один раунд ограничений. На этот раз они распространятся на экспорт чипов искусственного интеллекта от Nvidia, что станет последней попыткой не допустить попадания передовых технологий в распоряжение Китая и России.

США хотят ограничить продажу чипов для ИИ, используемых в центрах обработки данных, как по странам, так и по компаниям. Правительство преследует цель сосредоточить разработки в области искусственного интеллекта в дружественных странах и заставить компании по всему миру соблюдать американские стандарты.

Результатом станет расширение ограничений на полупроводники в большинстве стран мира. Новые санкции, которые могут быть опубликованы в ближайшее время, создадут три уровня ограничений на торговлю чипами.

На высшем уровне небольшое число союзников США будет иметь практически неограниченный доступ к американским технологиям. Группа противников, тем временем, будет лишена возможности импортировать полупроводники.

В то время как подавляющее большинство стран мира столкнется с ограничениями на общую вычислительную мощность, которая может быть предоставлена одной стране.

Страны, входящие в последнюю группу, смогут обойти национальные ограничения и получить свои собственные, значительно более высокие лимиты, согласившись с набором требований правительства США к безопасности и стандартам в области прав человека.

Акции Nvidia, ведущего производителя чипов для искусственного интеллекта, упали более чем на 1% после того, как стало известно о планах Байдена. К моменту закрытия торгов они выросли на 4,3% в этом году, после того как в 2023 и 2024 годах компания достигла значительного роста, став самым дорогим производителем чипов в мире.

Nvidia выступила против предложенных ограничений. «Принятие в последнюю минуту правила, ограничивающего экспорт в большую часть мира, станет серьезным изменением в политике, которое не только не снизит риск злоупотреблений, но и поставит под угрозу экономический рост и технологическое лидерство США», — заявили в компании.

По словам представителей Nvidia, все центры обработки данных и предприятия уже внедряют искусственный интеллект. «Это огромная возможность для страны, которую нужно поддерживать, способствуя развитию экономики и созданию новых рабочих мест в США», — заявил чипмейкер.

Напомним, что капитализация Nvidia выросла до рекордного уровня, сделав ее первой в истории компанией, превысившей отметку в $3,6 трлн. Акции чипмейкера прибавили 2,2% благодаря оптимизму инвесторов в отношении сокращения налогов и ослабления регулирования после победы Дональда Трампа на президентских выборах.