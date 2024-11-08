Капитализация Nvidia выросли до рекордного уровня, сделав чипмейкера первой в истории компанией, превысившей отметку в $3,6 трлн. Акции чипмейкера выросли на 2,2% благодаря оптимизму инвесторов в отношении сокращения налогов и снижения регулирования после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Рыночная стоимость акций Nvidia на конец дня составила $3,65 трлн, побив рекордную капитализацию Apple в $3,57 трлн, достигнутую 21 октября. Чипмейкер обогнал производителя iPhone и стал самой дорогой компанией в мире, согласно данным LSEG.

Акции Apple выросли на 2,1%, в результате чего их рыночная стоимость составила $3,44 трлн. Технологический индекс S&P 500 вырос более чем на 4% за две сессии.

Nvidia стала победителем в борьбе между Microsoft, Alphabet и другими тяжеловесами за наращивание вычислительных мощностей для искусственного интеллекта и доминирование в этой технологии. Теперь капитализация Nvidia превышает совокупную стоимость Eli Lilly, Walmart, JPMorgan, Visa, UnitedHealth Group и Netflix.

Аналитики считают, что квартальная выручка Nvidia вырастет более чем на 80% и достигнет $32,9 млрд, когда 20 ноября она представит свои финансовые результаты, сообщает LSEG.

В июне Nvidia на короткое время уже становилась самой дорогой компанией в мире, прежде чем ее обошли Microsoft и Apple. Рыночная стоимость трех компаний уже несколько месяцев находится на одном уровне. Капитализация Microsoft составляет почти $3,16 трлн, а ее акции выросли на 1,25%.

Ранее стало известно, что 8 ноября компания Nvidia заменит конкурирующего чипмейкера Intel в индексе Dow Jones. Эта перестановка в индексе «голубых фишек» продиктована бумом искусственного интеллекта и смены лидера в сегменте производства полупроводников, сообщает CNBC. Кроме того, компания Sherwin Williams заменит компанию Dow Inc., согласно заявлению S&P Dow Jones.