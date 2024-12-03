Carlsberg сообщила о продаже своих российских активов пивоваренной компании «Балтика». Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении агентства Reuters, сумма сделки составит 34 млрд руб. ($320,75 млн).

Акции Carlsberg упали на 1,3% на утренних торгах. Компания заявила, что получит денежную выплату, а также пакеты акций «Балтики» в Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan. Сделка уже одобрена российскими и датскими властями и должна быть завершена в ближайшие дни, говорится в сообщении Carlsberg.

Предложенная цена предполагает продажу активов со значительным дисконтом. В отчете за февраль 2023 года чистые активы Carlsberg в России по состоянию на декабрь 2022 года составляли 7,52 млрд датских крон ($1,06 млрд).

Carlsberg заявила, что контролирующим акционером «Балтики» станет компания, которой в равных долях будут владеть «два давних сотрудника „Балтики“, занимающие в настоящее время ведущие позиции в компании».

Российское правительство одобрило продажу активов Carlsberg компании VG Invest, зарегистрированной в августе этого года. Ее глава — Егор Гусельников, вице-президент «Балтики».

Совместно с Александром Толмачевым он владеет компанией «Центр развития пивоварения», которая была зарегистрирована в июле 2024 года. Толмачев работал в российской Heineken, а затем в компании Demetra, говорится в его профиле на LinkedIn. Оба предпринимателя отказались от комментариев.

«Центр развития пивоварения» владеет рядом компаний, некоторые были открыты в этом году. Среди них «Новые пивоварни» и «Проект 650». Последней управляет Алексей Пяткин, который также является генеральным директором принадлежащей Carlsberg компании Hoppy Union.

Согласно правительственному документу, VG Invest должна будет направить 15% рыночной стоимости «Балтики» в федеральный бюджет России.

В рамках сделки доли «Балтики» в Carlsberg Azerbaijan, Carlsberg Kazakhstan и еще одной дочерней компании в Азербайджане будут переданы Carlsberg в обмен на Hoppy Union, которая оценивается в 2 млрд руб.

Глава Carlsberg Ааруп-Андерсен сказал, что исчерпал все возможности полного выхода из России, защищая при этом сотрудников, активы и стоимость своего бизнеса. «Учитывая обстоятельства, мы считаем, что это лучший достижимый результат для наших сотрудников, акционеров и бизнеса».

Ранее компания «Эйч энд Эн» (Health & Nutrition), год назад объединившая активы ушедшей из РФ французской Danone, заявила, что смогла сохранить все производственные активы прежнего владельца и ассортимент под новыми брендами. В итоге им удалось вернуться к доле около 30% в натуральном выражении среди йогуртов, творожков, функциональных напитков и десертов.