Компания «Эйч энд Эн» (Health & Nutrition), год назад объединившая активы ушедшей из РФ французской Danone, смогла за это время не только сохранить все производственные активы прежнего владельца и ассортимент под новыми брендами, но и получила большие возможности для развития. Они уже реализуются, в частности, в росте продаж, появлении новых проектов и продуктов, совершенствовании стратегии, сообщает «Интерфакс».

За год компания локализовала все бренды, на которые были утрачены права в связи со сменой собственника. В итоге им удалось вернуться к доле около 30% в натуральном выражении, среди йогуртов, творожков, функциональных напитков и десертов.

Как заявила вице-президент по продажам Мария Петрова, за 10 месяцев выручка компании выросла на 21,2%. Темпы роста в натуральном выражении относительно прошлого года достигли 20%, что значительно опережает показатель рынка молочных продуктов в 1%. В стоимостном выражении доля рынка компании на сентябрь 2024 года составила 13%.

Вице-президент по операционной деятельности Марина Дмитриева сообщила, что в начале года одной из стратегических задач была загрузка производственных мощностей. Спустя 10 месяцев года загруженность предприятий компании уже приближается к 100%.

Ранее большая доля немолочного сырья и ингредиентов поступало из-за рубежа. В настоящее время уже 93% необходимых материалов либо локализовано в России, либо поступает из дружественных стран. «Единственным ингредиентом, который пока приходит из Европы, являются закваски», — сообщила Дмитриева.

Из-за того, что все производственные линии — европейские, компании также пришлось переориентироваться на поставщиков запчастей из Китая, Индии и Турции, а также на локализацию производства запчастей. Всего было реализовано более 20 проектов по импортозамещению упаковки, ингредиентов и услуг, включая дефицитные производственные материалы.

Ранее рассказывали, что в России до 2022 года около 25% продаж на розничном рынке мебели приходилось на шведский бренд, с тех пор примерно 70% этого объема было перераспределено в пользу других игроков. Но участники этой отрасли до сих пор не смогли полностью заменить IKEA и сейчас пытаются привлечь покупателей открытием магазинов аналогичного формата и развитием онлайн-каналов продаж