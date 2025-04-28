Банк «Дом.РФ» совместно с финансовым маркетплейсом «Сравни» и при поддержке ассоциации «Финтех» реализовал пилотный проект по оформлению ипотечных заявок через открытые API Центрального банка. Этот сервис позволяет клиентам получать комплексные решения по ипотечным продуктам в формате «одного окна».

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Первая успешная заявка была подана в цифровом формате жителем Нижегородской области на покупку квартиры в новостройке. Взаимодействие между маркетплейсом и банком в рамках проекта осуществляется через стандартизированные протоколы обмена данными (открытые API), разработанные Банком России.

На начальном этапе через открытые API только подаются заявки на ипотеку. В перспективе технология будет распространена и на другие этапы жилищного кредитования, что позволит полностью цифровизировать процесс.

«Внедрение стандартов открытых API пока носит рекомендательный характер, но мы уже начали пилотирование этих технологий. Текущий проект позволит протестировать все операции, обеспечив при этом необходимые меры по информационной безопасности в рамках требований регулятора», — отметил заместитель председателя правления Банка «Дом.РФ» Николай Козак.

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Как подчеркнул другой заместитель председателя правления банка Алексей Косяков, нововведение значительно сократило время обработки заявки — с нескольких часов до нескольких минут. «Для банка и наших партнеров это означает снижение трудозатрат, минимизацию операционных рисков и повышение общей эффективности работы», — добавил эксперт.

Инициатива представляет собой важный шаг в развитии цифровых финансовых услуг в России, позволяя сделать процесс получения ипотеки более удобным, быстрым и прозрачным для всех участников рынка.