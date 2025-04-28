Специалисты сервиса «Прогноз спроса» от Platforma проанализировали динамику потребительских расходов на товары для дома и электронику. Согласно исследованию, в 2024 году общий объем трат в этих категориях вырос и превысил 3,5 трлн руб. Лидером по объему продаж стали цветы и растения, также отмечается повышенный спрос на крупную бытовую технику, тогда как по частоте покупок первенство удерживает посуда. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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В 2024 году категория «Цветы и растения» заняла лидирующую позицию, увеличив свою долю с 11% до 16%. На втором месте расположилась посуда, сохраняющая стабильные 11% потребительских расходов второй год подряд. Эксперты связывают эту тенденцию с популярностью хобби, помогающих отвлечься от повседневной рутины — домашнего садоводства, кулинарии и коллекционирования винтажной посуды ручной работы.

Тройку лидеров замыкают хозяйственные товары с долей 9%. Следом идут бытовая химия, показавшая небольшое снижение с 10% до 8%, а также детские товары, включающие игрушки и продукцию для малышей, с аналогичной долей в 8%. Стабильный спрос на эти категории обусловлен их повседневной востребованностью и высокой частотой покупок.

На рынке электроники первенство по объему продаж сохраняют аксессуары, занимающие 8% рынка. Эта группа включает чехлы, зарядные устройства, наушники и другие сопутствующие товары. Более доступная цена и быстрый износ делают их самыми популярными в своем сегменте. Традиционно востребованными остаются телевизоры и видеотехника (4%), а также смартфоны и часы (3%).

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Исследователи выявили ключевые потребительские тренды. Категория «Цветы и растения», включающая семена, грунты и садовый инвентарь, показала рост на 23%, что эксперты связывают с желанием потребителей выращивать экологически чистые продукты и снимать стресс через общение с природой.

Коллекционные товары и антиквариат продемонстрировали увеличение спроса на 15%, что может быть связано как с инвестиционной составляющей, так и с трендом на осознанное потребление.

Рост на 30% показали аксессуары для приготовления еды, что отражает тенденцию к домашнему питанию и экономии. Аналогичный прирост продемонстрировали товары для бани и сауны, достигшие объема продаж в 15 млн руб., что свидетельствует о растущей популярности загородного отдыха. Крупная бытовая техника увеличила продажи на 13%, подтверждая спрос на надежные и функциональные устройства.

Отмечается также значительный рост расходов на компьютерные кресла (61%) и комплектующие для робототехники (35%). Первый показатель говорит о важности комфортного домашнего офиса, второй — о проникновении роботизации в повседневную жизнь и интересе молодежи к этой сфере.

По частоте покупок в категории товаров для дома лидирует посуда — в среднем 4 приобретения в год. Бытовая химия и хозяйственные товары покупаются 2-3 раза ежегодно, как и цветы и растения.

Замыкают пятерку игрушки и товары для декора с частотой покупок 2 раза в год. В электронике чаще всего приобретаются аксессуары (2 раза в год), тогда как наушники, игровые консоли и компьютерная техника покупаются в среднем раз в год.

Географический анализ показал, что наибольший средний чек на товары для дома зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе (556 руб.), а также в Южном и Уральском федеральных округах (по 524 руб.). Наименьшие показатели у Сибирского (485 руб.) и Северо-западного федеральных округов (497 руб.).

Среди регионов с самым высоким средним чеком лидируют Магаданская область (750 руб.), Камчатский край (709 руб.), и Республика Северная Осетия – Алания (703 руб.).

Самые низкие показатели в Карачаево-Черкесской республике (287 руб.), Республике Тыва (269 руб.) и Ненецком автономном округе (245 руб.).