Bank of America оценил финансовую выгоду от внедрения искусственного интеллекта в $800 млн при затратах в $400 млн. Такие результаты принесли 130−140 уже реализованных ИИ-проектов, заявил глава банка Брайан Мойнихан 14 сентября на конференции Barclays. За какой период рассчитаны эти показатели, он не уточнил. Ранее банки преимущественно рассказывали инвесторам о числе пользователей ИИ и сэкономленном рабочем времени, редко раскрывая конкретный финансовый эффект.

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В 2027 году Bank of America намерен удвоить расходы непосредственно на искусственный интеллект. При этом ежегодно на развитие новых технологий, включая ИИ, банк направляет около $4 млрд. Общий бюджет на информационные технологии составляет $13,5 млрд в год.

Одним из направлений, где ИИ уже помогает банку снижать нагрузку на сотрудников, стало обслуживание клиентов. Во втором квартале виртуальным помощником Erica активно пользовались 24,6 млн человек. По оценке директора по технологиям и информационным системам Хари Гопалкришнана, без Erica банку пришлось бы нанять еще около 11 тыс. сотрудников, чтобы справляться с обращениями клиентов.

Помимо Erica, банк использует инструмент EricaAssist на базе генеративного ИИ, который помогает сотрудникам обслуживать клиентов. С ним работают более 18 тыс. операторов: система подсказывает ответы во время разговора и сокращает среднюю продолжительность звонка почти на минуту. В июле финансовый директор банка Аластер Бортвик сообщил, что Bank of America одобрил около 300 сценариев использования ИИ, более 100 из которых уже внедрены.

Европейские банки также рассчитывают сократить расходы за счет искусственного интеллекта. Французский Societe Generale планирует добиться валовой экономии примерно в $2,1 млрд к 2029 году, следует из стратегии, представленной 21 сентября. Потенциал экономии от внедрения ИИ банк оценивает в €500−600 млн, причем около €350 млн уже учтены в планах на 2029 год. К этому сроку Societe Generale намерен снизить соотношение расходов и доходов до уровня менее 55%. Для ускорения внедрения искусственного интеллекта банк также заключил стратегическое соглашение с разработчиком ИИ-моделей Anthropic.

Немецкий Commerzbank намерен направить на развитие ИИ около $672 млн в 2026–2030 годах. Банк рассчитывает с помощью новых технологий освободить около 10% рабочего времени сотрудников и частично перераспределить его на другие задачи. В частности, специалисты по продажам смогут уделять больше времени консультированию клиентов вместо выполнения рутинных операций. Глава Commerzbank Беттина Орлопп назвала искусственный интеллект одним из ключевых инструментов преобразования бизнеса.

По оценке Орлопп, к 2030 году использование ИИ позволит банку ежегодно экономить около $390 млн, сообщало Bloomberg. При этом общий финансовый эффект от внедрения технологии должен достичь $557 млн в год. Из этой суммы около 70% придется на сокращение расходов, еще 20% — на рост доходов, а оставшиеся 10% — на снижение рисков. К 2030 году Commerzbank также рассчитывает сократить соотношение операционных расходов и доходов до 43%.

Приведенные финансовые показатели основаны на оценках самих Bank of America, Societe Generale и Commerzbank и не подтверждены независимой проверкой. При этом Bank of America оценивает результаты уже внедренных ИИ-проектов, тогда как европейские банки преимущественно говорят об экономии, которую рассчитывают получить в ближайшие годы.

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