Новости

PwC оценила мировые инвестиции в дата-центры до 2050 года в $31,6 трлн

Совокупные мировые инвестиции в дата-центры с 2026 по 2050 год могут составить $31,6 трлн в базовом сценарии PwC. Эти деньги потребуются на строительство и регулярное обновление вычислительной инфраструктуры, необходимой для развития ИИ.

Unsplash

PwC называет нынешний инвестиционный цикл беспрецедентным по масштабу. При ускоренном внедрении ИИ совокупные вложения за 25 лет могут приблизиться к $50 трлн, а при более медленном развитии рынка — составить около $22 трлн. Разница между крайними сценариями сопоставима с годовым ВВП США.

По оценке PwC, по объему вложений новый цикл превзойдет прежние инфраструктурные волны, связанные со строительством железных дорог и развертыванием интернета. Капитал будут вкладывать крупнейшие облачные провайдеры, операторы дата-центров, разработчики моделей, компании и государства, которым нужны собственные вычислительные мощности.

Основная часть вложений придется не на здания, а на оборудование внутри дата-центров — серверы, системы хранения данных, сетевую технику и ускорители для ИИ. По расчетам PwC, доля такого оборудования в капитальных затратах вырастет с 70% в 2026 году до 93% к 2050-му.

Читайте также

Дата-центры для ИИ увеличили расходы американских заводов на электричество

На страны Северной и Южной Америки придется $16,5 трлн, причем $15,1 трлн из этой суммы — на США. На Азиатско-Тихоокеанский регион придется $8,2 трлн, на Европу — $5,6 трлн, на Ближний Восток — $1,1 трлн, а на Африку — $255 млрд.

Годовой объем мировых инвестиций в дата-центры, по прогнозу PwC, вырастет примерно с $800 млрд в 2026 году до $1,1 трлн в 2030-м и $1,8 трлн к 2050-му. Китай и Индия станут главными источниками дополнительного спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря многочисленному населению, быстрорастущим цифровым экономикам и большому потенциалу дальнейшего внедрения ИИ.

Расчеты для отчета подготовила Oxford Economics, модель охватывает 46 стран и территорий, а все суммы приведены в реальных долларах 2025 года. В отличие от прежних инфраструктурных волн, этот цикл не закончится после первой большой стройки. Серверы, графические ускорители, системы хранения и сетевое оборудование придется обновлять каждые четыре–шесть лет, поэтому новые волны расходов будут повторяться десятилетиями.

Читайте также

Расходы растут, а отдача не очевидна: крупные компании столкнулись с проблемой окупаемости ИИ

Одним из главных рисков для этого сценария становится сопротивление местных сообществ. По данным Data Center Watch, только в США в первом квартале 2026 года были заблокированы или отложены как минимум 75 проектов дата-центров совокупной стоимостью около $130 млрд.

Жителей беспокоят воздействие дата-центров на окружающую среду, расход воды и электроэнергии, шум и сомнения в том, что новые объекты создадут достаточно рабочих мест. Главным фактором, который определит географию инвестиций, PwC считает доступ к надежной и сравнительно недорогой электроэнергии. При ужесточении ограничений на поставки передовых чипов совокупные вложения до 2050 года могут сократиться примерно на $6 трлн — с $31,6 трлн до $25,5 трлн.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.

Темы
2026 деньги ИИ технологии