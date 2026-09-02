Совокупные мировые инвестиции в дата-центры с 2026 по 2050 год могут составить $31,6 трлн в базовом сценарии PwC. Эти деньги потребуются на строительство и регулярное обновление вычислительной инфраструктуры, необходимой для развития ИИ.

Unsplash

PwC называет нынешний инвестиционный цикл беспрецедентным по масштабу. При ускоренном внедрении ИИ совокупные вложения за 25 лет могут приблизиться к $50 трлн, а при более медленном развитии рынка — составить около $22 трлн. Разница между крайними сценариями сопоставима с годовым ВВП США.

По оценке PwC, по объему вложений новый цикл превзойдет прежние инфраструктурные волны, связанные со строительством железных дорог и развертыванием интернета. Капитал будут вкладывать крупнейшие облачные провайдеры, операторы дата-центров, разработчики моделей, компании и государства, которым нужны собственные вычислительные мощности.

Основная часть вложений придется не на здания, а на оборудование внутри дата-центров — серверы, системы хранения данных, сетевую технику и ускорители для ИИ. По расчетам PwC, доля такого оборудования в капитальных затратах вырастет с 70% в 2026 году до 93% к 2050-му.

Читайте также Дата-центры для ИИ увеличили расходы американских заводов на электричество

На страны Северной и Южной Америки придется $16,5 трлн, причем $15,1 трлн из этой суммы — на США. На Азиатско-Тихоокеанский регион придется $8,2 трлн, на Европу — $5,6 трлн, на Ближний Восток — $1,1 трлн, а на Африку — $255 млрд.

Годовой объем мировых инвестиций в дата-центры, по прогнозу PwC, вырастет примерно с $800 млрд в 2026 году до $1,1 трлн в 2030-м и $1,8 трлн к 2050-му. Китай и Индия станут главными источниками дополнительного спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря многочисленному населению, быстрорастущим цифровым экономикам и большому потенциалу дальнейшего внедрения ИИ.

Расчеты для отчета подготовила Oxford Economics, модель охватывает 46 стран и территорий, а все суммы приведены в реальных долларах 2025 года. В отличие от прежних инфраструктурных волн, этот цикл не закончится после первой большой стройки. Серверы, графические ускорители, системы хранения и сетевое оборудование придется обновлять каждые четыре–шесть лет, поэтому новые волны расходов будут повторяться десятилетиями.

Одним из главных рисков для этого сценария становится сопротивление местных сообществ. По данным Data Center Watch, только в США в первом квартале 2026 года были заблокированы или отложены как минимум 75 проектов дата-центров совокупной стоимостью около $130 млрд.

Жителей беспокоят воздействие дата-центров на окружающую среду, расход воды и электроэнергии, шум и сомнения в том, что новые объекты создадут достаточно рабочих мест. Главным фактором, который определит географию инвестиций, PwC считает доступ к надежной и сравнительно недорогой электроэнергии. При ужесточении ограничений на поставки передовых чипов совокупные вложения до 2050 года могут сократиться примерно на $6 трлн — с $31,6 трлн до $25,5 трлн.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.