Банк России планирует в IV квартале 2026 года начать публичные испытания облачных платформ для банков. Их проверят более чем по 100 параметрам, в том числе на соответствие требованиям к защите критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель регулятора.

Unsplash

Методику оценки готовит отраслевая группа ИЦК «Финансы». В перечень проверок войдут соблюдение приказа ФСТЭК No 239, разграничение доступа, изоляция клиентских данных и сетей, шифрование информации и способность инфраструктуры противостоять кибератакам. Базовые требования к облачным системам уже подготовлены, рассказал директор департамента трансформации и операционного контроля ИТ ПСБ Игорь Панов.



Проверить платформы планируют совместно с провайдерами, банками и независимыми лабораториями. Об участии заявили РТК-ЦОД, Cloud.ru, «Т1 облако» и ПСБ. Как сообщил источник «Ведомостей», к проекту также присоединятся Yandex Cloud и VK Cloud. Координацию взял на себя Банк России.



Результаты испытаний должны дать банкам возможность сопоставить уровень защиты и надежность разных облачных решений. По словам директора по взаимодействию с органами власти РТК-ЦОД Дмитрия Панышева, единый подход может облегчить небольшим кредитным организациям переход на облачные сервисы, в том числе необходимые для работы с цифровым рублем.



Читайте также Операторы связи начали внедрять оплату цифровыми рублями

Для поставщиков выполнение новых требований может обернуться дополнительными затратами. Директор К2 Cloud Сергей Зинкевич ожидает, что некоторым компаниям потребуется организовать отдельные защищенные контуры. Еще одна статья расходов — доверенное оборудование. Это особенно существенно для инфраструктуры под задачи искусственного интеллекта, где используются мощные графические процессоры, отмечает главный архитектор по кибербезопасности Cloud X Кирилл Рудик.



Даже успешное прохождение тестов не будет означать, что облако подходит для размещения значимых объектов КИИ. Банкам нужно отдельно оценивать, смогут ли они поддерживать критические операции, если провайдер надолго перестанет предоставлять услуги, указывает консультант по безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий.

Заместитель коммерческого директора «Турбо облака» Алексей Шувалов считает, что новые правила могут усложнить выход на финансовый рынок для облачных компаний, которым придется инвестировать в защищенную инфраструктуру.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.