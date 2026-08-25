МТС с 1 сентября запустит оплату товаров и услуг цифровыми рублями в приложении «Мой МТС» и интернет-магазине оператора. Новый способ расчета подключат ко всем сервисам, в которые интегрирован платежный модуль MTS Pay, без ограничений по отдельным категориям покупок.
Оплата будет проходить по знакомой схеме: пользователь выбирает цифровой рубль, указывает банк, через который получает доступ к цифровому счету, и подтверждает операцию. По механике процесс напоминает платеж через Систему быстрых платежей. При этом сам счет цифрового рубля находится на платформе Банка России, а управлять им можно через приложение подключенного к ней банка.
«Ростелеком» готовит интеграцию вместе с одним из крупнейших российских банков. Сначала цифровыми рублями можно будет разово оплачивать услуги на сайте rt.ru, затем новый способ расчета появится в личном кабинете. На следующем этапе оператор планирует добавить регулярные платежи и автоматическое пополнение баланса. Точную дату запуска в компании пока не назвали.
«Мегафон» также готовится добавить цифровой рубль, но пока рассматривает его только как дополнительный способ оплаты. Срок запуска оператор не раскрывает, а новые сценарии собирается добавлять по мере распространения цифрового рубля и появления спроса со стороны абонентов.
Первый обязательный этап внедрения цифрового рубля начнется 1 сентября. С этой даты его должны принимать продавцы и поставщики услуг с выручкой свыше 120 млн руб., если на 1 января этого года у них был договор о приеме электронных платежей со значимым банком. Компании с выручкой свыше 30 млн руб. и соответствующим банковским договором подключатся не позднее сентября 2027 года, а остальные продавцы с совокупной выручкой от 20 млн руб. — к сентябрю 2028-го. Бизнес с выручкой менее 20 млн руб., отдельные торговые точки с доходом ниже 5 млн руб. и места без доступа к интернету от этой обязанности освобождены.
Аналитики не ждут, что абоненты сразу перейдут на новый способ оплаты. Наталья Мильчакова из Freedom Global считает, что в первые несколько лет желающих использовать цифровой рубль будет немного. Илья Жарский из Veta ожидает, что поначалу на него придутся лишь доли процента от платежей за связь. При благоприятном сценарии — быстром подключении операторов и банков, а также запуске автоплатежей — доля может вырасти до 5–10%, полагает Жарский.
Для операторов цифровой рубль может стать не только еще одним способом оплаты, но и возможностью снизить расходы на проведение платежей. До конца 2026 года Банк России не будет брать с бизнеса комиссию за операции с цифровыми рублями. Однако льгота временная, а размер экономии будет зависеть от того, сколько абонентов воспользуются новым способом расчета и какие тарифы начнут действовать после завершения бесплатного периода.
Быстрого перехода на цифровые рубли эксперты не ожидают. Пользователю сначала понадобится открыть цифровой счет на платформе Банка России и получить к нему доступ через подключенный банк, причем выбор нового способа оплаты останется добровольным. Для операторов ключевым станет запуск привычных сценариев — регулярных платежей и автоматического пополнения баланса. Пока цифровой рубль доступен преимущественно для разовых операций, его доля в оплате связи, скорее всего, останется небольшой.
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