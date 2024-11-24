Президент Владимир Путин подписал закон, предоставляющий Центробанку право устанавливать макропруденциальные лимиты по ипотечным и автомобильным кредитам для граждан, сообщает «Коммерсантъ». Закон вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

Предполагается, что эти изменения помогут снизить уровень закредитованности россиян и предотвратить накопление рисков кредитными и микрофинансовыми организациями за счет ограничения возможности выдачи займов. При этом Центробанк не планирует устанавливать лимиты на программы военной ипотеки для новых регионов и на рефинансирование кредитов заемщиками, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Ограничения на выдачу ипотеки могут быть введены с 1 июля 2025 года. В первую очередь предлагается установить лимиты по кредитам на финансирование по договору участия в долевом строительстве и по кредитам на приобретение жилого помещения или апартаментов под залог приобретаемой недвижимости. С 2026 года Центробанк также получит право на введение лимитов по кредитам на строительство индивидуального жилого дома под залог земельного участка или строящегося на нем дома.

С 15 ноября «Сбербанк» повысил ставки по базовым ипотечным программам на 3,5%. Минимальная ставка для вторичного жилья составит 28,1%, для первичного — 28,4%. Это произошло в результате увеличения ключевой ставки и роста стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ).