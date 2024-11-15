«Сбербанк» с 15 ноября повысил ставки по базовым ипотечным программам на 3,5%. Минимальная ставка для вторичного жилья составит 28,1%, для первичного — 28,4%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка. Это произошло в результате увеличения ключевой ставки и роста стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ).

В связи с ростом базовых ипотечных ставок «Сбер» увеличивает и средневзвешенные ставки по льготным программам, где сумма превышает предусмотренный госпрограммой лимит. Они будут увеличены на 1-2,5 процентных пункта в зависимости от размера кредита.

Напомним, что ранее минимальная ставка на готовое жилье составляла 24,6%, на строящееся — 24,9%. Сейчас для вторичного жилья она составит 28,1%, для первичного — 28,4%. В банке отметили, что сумма до утвержденного правительством РФ лимита оформляется по льготной ставке, свыше лимита — по ставке банка, а в кредитном договоре указывается средневзвешенная ставка.

Теперь по программе «Семейной ипотеки» минимальная средневзвешенная ставка на «Домклике» составит 11,8% для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 13,5 млн руб. Для иных регионов при сумме кредита свыше 7 млн руб. — 12,9%. По «Ипотеке для ИТ» — 13% при сумме кредита от 10,5 млн руб.

В начале ноября 2024 года средняя базовая ставка по ипотеке на новостройки также выросла. Из-за того что банки определяют ставку для каждого клиента индивидуально, в реальности заплатить по кредиту придется ощутимо больше. Причина в том, что общий объем платежей зависит не от средней ставки, а от полной стоимости кредита. Максимальный уровень ставок по данным двадцати крупнейших банков достиг 43,2%.

Ранее сообщалось, что при условии сохранения ипотечных ставок на текущем уровне на неопределенный срок, суммарные расходы по кредиту могут более чем в 5 раз превысить стоимость однокомнатной квартиры в столице. При ипотеке на 30 лет, суммарные проценты достигнут 86,9% и итоговые выплаты составят 83,9 млн руб. При этом ежемесячные доходы должны быть не ниже 388,3 тыс. руб., а ежемесячный платеж — 233 тыс. руб.