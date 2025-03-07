В Центробанке принято решение продлить ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2025 года. В ведомстве пояснили, что это связано с действующими санкциями. Также сохраняется запрет для банков на удержание комиссии при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Ограничение на снятие наличной иностранной валюты было установлено Центробанком в 2022 году. Регулятор пояснил тогда, что оно связано с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

В сообщении регулятора сказано, что ограничения продлеваются еще на полгода, до 9 сентября 2025 года, по тем же причинам.

В ЦБ уточнили, что для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность.

Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. «Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года», — отметили в пресс-службе. Деньги, вложенные после указанной даты, выдаются по курсу банка на день выдачи.

Помимо этого, для банков также на шесть месяцев сохранен запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки могут быть выданы в рублях. При этом сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России.

Юридическим лицам-нерезидентам выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 сентября 2025 года не производится, по другим валютам ограничений нет.

Напомним, что с 27 декабря 2024 года Банк России устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. Это позволит повысить репрезентативность официальных курсов, считает регулятор.