Банк России объявил, что с 27 декабря 2024 года будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. Это позволит повысить репрезентативность официальных курсов, считает регулятор.

Указание ЦБ также дает возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса. Это необходимо, когда данные торгов для отдельных валютных пар бывают недоступны.

Для обеспечения прозрачности механизма расчета, в документ включены описания всех способов установления официальных курсов, включая применяемые при этом формулы расчета.

На сайте Центробанка размещен перечень валют и используемый для каждой из них способ установления курса. Расчет может производится на основе данных валютного рынка или на основе кросс-курсов.

Напомним, что Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает новую платформу для контроля переводов россиян. Она позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов.