Банк России 24 июля снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14% годовых. Это стало десятым снижением подряд в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики. При этом ЦБ второй раз подряд ограничился шагом в 25 б. п. Ранее регулятор снижал ставку заметнее.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

В Банке России сообщили, что во втором квартале 2026 года экономика сохранила умеренные темпы роста, а в июне кредитование немного замедлилось. Настроения бизнеса при этом заметно ухудшились. Компании понизили ожидания по будущему спросу и объемам производства.

Летнее ускорение роста цен и инфляционных ожиданий регулятор преимущественно объяснил разовыми факторами. При этом оценка устойчивой инфляции осталась в диапазоне 4−5% в годовом выражении.

Осторожный шаг ЦБ объяснил сочетанием двух факторов. В отдельных отраслях временно сократились производственные возможности, а бюджетная политика на ближайшие три года оказалась более стимулирующей, чем предполагал апрельский прогноз. По оценке регулятора, эти обстоятельства требовали медленнее смягчать денежно-кредитные условия.

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Традиционно ЦБ принимает решения с учетом динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также внутренних и внешних рисков. По базовому сценарию регулятора средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14,5−14,6%, а в 2027 году снизится до 10,5−12,5%.

С учетом резкого подорожания топлива Банк России повысил прогноз инфляции на 2026 год с 4,5−5,5 до 6−7%. Регулятор ожидает, что в 2027 году рост цен вернется к целевым 4% и в дальнейшем останется вблизи этого уровня.

Большинство аналитиков ожидали, что Банк России оставит ставку на уровне 14,25%, поскольку регулятору требуется больше времени для оценки устойчивости замедления инфляции и влияния новых проинфляционных факторов, включая ситуацию на топливном рынке.

Однако снижение также не вызвало удивления. Постепенное замедление инфляции и охлаждение внутреннего спроса стало причиной следующего шага «вниз». В то же время высокие ставки уже ограничили кредитование, потребление и инвестиции, поэтому давление на цены стало слабее.

«Снижение всего на 0,25 процентного пункта показывает, что ЦБ сохраняет осторожность: инфляция все еще выше цели, а рост тарифов, топлива, бюджетных расходов и кредитования может снова ускорить цены, — пояснил «Инку» финансовый эксперт, управляющий партнер финансового холдинга VG Group Вагиз Нуруллов.

Он полагает, что для бизнеса это умеренно позитивный сигнал.

«Кредиты, лизинг и факторинг со временем начнут дешеветь, снизится нагрузка по займам с плавающей ставкой, а часть отложенных инвестиций станет выгоднее», — добавил эксперт.

При этом ставка 14% все еще означает дорогие деньги, поэтому резкого роста доступности финансирования пока ждать не стоит, заключил Нуруллов.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 11 сентября. К этому времени регулятор получит обновленные данные по инфляции, экономической активности и кредитованию, которые могут повлиять на дальнейшую траекторию ДКП.

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