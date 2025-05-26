Центральный банк Российской Федерации готовит масштабные изменения в регулировании банковских карт, которые вступят в силу уже осенью 2025 года. Согласно новым правилам, каждый клиент сможет оформить не более 20 банковских карт суммарно во всех кредитных организациях, при этом в одном банке будет разрешено иметь максимум пять карт. Эти меры направлены на борьбу с финансовым мошенничеством, которое в последние годы приобрело угрожающие масштабы.

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По данным регулятора, только за прошлый год через счета так называемых дропперов — лиц, оформляющих карты для мошенников, — было выведено свыше 45 млрд руб. Количество преступлений с использованием множественных банковских карт увеличилось на 67%, а средний ущерб от одного случая мошенничества достиг 85 тыс. руб. Эти цифры стали основным аргументом для введения жестких ограничений.

Для большинства рядовых клиентов новые правила не создадут существенных неудобств. Статистика показывает, что 78% россиян используют от одной до трех карт, 19% владеют четырьмя-семью картами. Лишь незначительная часть клиентов — около 0,5% — имеют более 20 карт, что и станет предметом новых ограничений.

Однако определенные категории граждан могут столкнуться с трудностями. Речь идет о частых путешественниках, которые используют разные карты для различных валют, предпринимателях, разделяющих личные и деловые финансы, а также финансово грамотных гражданах, пользующихся преимуществами различных кешбэк-программ и специальных предложений от разных банков.

Банковский сектор уже начал подготовку к грядущим изменениям. Крупнейшие игроки рынка, включая Сбербанк и «ВТБ», разрабатывают системы кросс-банковской проверки количества карт у клиентов. «Тинькофф Банк» и «Альфа-Банк» модернизируют свои мобильные приложения для удобства клиентов в новых условиях. «Райффайзенбанк» рассматривает возможность внедрения «универсальной карты» с гибко настраиваемыми параметрами.

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Параллельно с ограничением количества карт ЦБ РФ внедряет комплекс дополнительных мер безопасности. Среди них — обязательная биометрическая идентификация при оформлении карт, снижение лимита на бесконтактные платежи без PIN-кода до 5 тыс. руб., а также усиленный контроль операций между вновь открытыми счетами.

Финансовые аналитики прогнозируют, что новые меры позволят сократить количество мошеннических операций на 25–30%. При этом ожидается рост популярности виртуальных карт примерно на 40% и увеличение среднего чека по безналичным платежам на 15%.

Эксперты рекомендуют клиентам заранее подготовиться к изменениям: провести аудит имеющихся карт, закрыть неиспользуемые счета, оптимизировать набор банковских продуктов под свои актуальные потребности и обратить внимание на мультивалютные решения.

Окончательное введение новых правил запланировано на октябрь 2025 года. В течение лета регулятор планирует завершить согласование нормативных документов с банковским сообществом и доработать технические регламенты для плавного перехода на новые условия работы.