Банк «ВТБ» сообщил о запуске решения для оплаты покупок за рубежом, которое позволит рассчитываться через приложение, используя QR-код. В банке не раскрыли список стран, где будет доступен сервис, но отметили, что его уже протестировали в одной из стран ближнего зарубежья. Эксперты финтех-компании Paygine рассказали редакции «Инк.» о перспективах технологии.

Функционал решения «ВТБ» предполагает, что клиент сканирует QR-код на чеке или терминале, после чего оплата происходит мгновенно. Банк будет предоставлять доступ к сервису в рамках партнерств с зарубежными финансовыми организациями.

В России возможность оплаты по QR-коду предоставляют Система быстрых платежей (СБП), Сбербанк (SberPay) и «Т-Банк» (T-Pay). При этом «Альфа-Банк», Сбербанк и «Т-Банк» договорились о создании консорциума. В частности, банки намерены разработать единый QR-код для оплаты.

«Решение “ВТБ” разработать QR-код для оплаты за границей — это выход на другой рынок, где СБП пока не получила достаточное распространение, и возможна конкуренция», — отметил директор продукта Method финтех-компании Paygine Артем Журавлев.

В «ВТБ» пояснили, что разработанная технология сможет покрыть большую часть форматов QR-кодов в странах запуска решения. Так, терминалы могут принадлежать любым иностранным банкам, но при этом нет необходимости в заключении специальных партнерских соглашений.

Журавлев отметил, что основное преимущество инновации — это возможность использовать местные QR-коды. Ранее Система быстрых платежей пыталась выстроить аналогичный механизм, но его широкому распространению помешало то, что заграничным партнерам нужно было устанавливать ее собственный QR-код.

Решения СБП с оплатой по QR-коду реализованы в популярных у российских туристов странах, в частности в Турции, на Мальдивах и в ОАЭ. Эксперты Paygine считают, что в случае успешного распространения механизма «ВТБ», другие банки также смогут выводить собственные решения на международный рынок.

Ранее «Альфа-Банк» разработал технологическое решение для бесконтактной оплаты с помощью iPhone. Разработчики банка первыми в России получили доступ к NFC-чипу Apple легально и без взломов и готовы бесплатно поделиться этой технологией с другими кредитными организациями, чтобы россияне по всей стране могли оплачивать покупки, просто приложив iPhone к терминалу.