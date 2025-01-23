В «ВТБ» сообщили о запуске переводов в лирах в любые банки Турции, но отметили, что гарантии зачисления денег нет, потому что все зависит от местных банков и их готовности принять перевод. В банке пояснили, что важно, чтобы все участники сделки не находились под санкциями.

Информацию о возможности переводить деньги в турецкие банки подтвердили на горячей линии «ВТБ». С 19 января клиенты банка могут открывать счета в лирах и переводить платежи напрямую в турецкие банки.

«Очень важно, чтобы все участники сделки не были в санкционных списках. Это требование распространяется на продавца, покупателя, конечного бенефициара и производителя товара. Товар также не должен быть в перечне санкционных», — пояснили в «ВТБ».

Платежи зачисляются в срок от одного до пяти дней, а комиссия составляет 0,75% от суммы, но не менее $40. Кроме того, клиентам придется заплатить 0,15% от суммы и НДС, не менее $10 и не более $2 тыс. за валютный контроль, а также комиссию банка-корреспондента — 1% от суммы перевода.

Кроме того, при наличии рублевого счета, клиенты «ВТБ» могут открыть счет в лирах без посещения офиса — в интернет-банке.

Ранее «ВТБ» сообщил о запуске решения для оплаты покупок за рубежом, которое позволит рассчитываться через приложение, используя QR-код. В банке не раскрыли список стран, где будет доступен сервис, но отметили, что его уже протестировали в одной из стран ближнего зарубежья. Комиссия с клиентов за проведение платежа не взимается, операцию можно совершить на сумму от 10 тыс. до 350 тыс. руб.