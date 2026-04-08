Российским банкам могут разрешить открывать счета новым клиентам без личного присутствия. Для этого Центробанк разрабатывает экспериментально-правовой режим: он позволит проводить идентификацию и подписывать договоры по видеосвязи. О подготовке инициативы «Ведомостям» сообщили три источника, знакомые с ходом переговоров между регулятором и участниками рынка.

Режим согласовывают с несколькими ведомствами — в том числе с Росфинмониторингом, ФСБ, Минфином и Минцифры, рассказал заместитель председателя Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов. По его словам, первые операции в рамках нового порядка могут пройти уже до конца года.

НСФР совместно с банками уже определили базовые сценарии открытия счетов через видео. Кроме того, для видеосвязи согласовано требование использовать только отечественное программное обеспечение.

ЦБ и участники рынка также обсуждают возможные ограничения. Речь идет о допуске к видеоидентификации только отдельных категорий клиентов, а также о лимитах на остаток средств и максимальную сумму одной транзакции. Банкиры, в свою очередь, предлагают не распространять такие ограничения на низкорисковые операции — например, на открытие счетов для индивидуальных предпринимателей.

Источник издания сообщил, что участие в эксперименте уже подтвердили ВТБ, Альфа-Банк и Россельхозбанк. О готовности подключиться также заявили «Синара», ТКБ, Совкомбанк и ОТП Банк.

Как пояснил Наумов, интерес банков к удаленному обслуживанию связан с сокращением числа отделений. Заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис добавил, что видеоидентификация особенно востребована у клиентов за пределами России.

Запуск системы видеоидентификации в крупном банке может стоить от десятков до сотен миллионов рублей. акую цифру привел Иван Бахмат, директор по развитию цифрового бизнеса ОТП Банка. При этом аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов уточнил, что для банков, уже использующих дистанционное обслуживание и биометрию, дополнительные затраты будут минимальными.

