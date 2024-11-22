Центробанк отмечает значительный рост числа жалоб от россиян, счета которых оказались заблокированы. В «черный список» попадают граждане, которых подозревают в мошенничестве из-за сомнительных банковских операций. Пик обращений по этому поводу пришелся на июль-август 2024 года, сообщили в пресс-службе регулятора. Тогда вступил в силу закон о приостановлении переводов.

Закон № 161-ФЗ обязывает банки приостанавливать на два дня переводы граждан, если возникают подозрения, что клиент осуществляет транзакцию под воздействием других лиц. Счета, на которые должны были поступить деньги, и их владельцы, так называемые дропы, заносятся в специальную базу Центробанка.

По данным регулятора, число обращений по поводу действий кредитных организаций выросло на 18,3% и составило 140,8 тыс. Причиной стало существенное увеличение количества жалоб в категории «Мошенничество» с начала года — на 93,5%. Их доля составила 14,6% от общего количества, тогда как в 2023 году была равна 9%. Из них 28% пришлось на обращения по поводу блокировки.

С начала 2024 года порядка 5,7 тыс. клиентов банков обратились с просьбой убрать их данные из базы. В аналогичном периоде 2023 года таких было 2,9 тыс., то есть вдвое меньше. Пик обращений пришелся на конец июля и август, а в ноябре их количество снизилось на четверть по сравнению с максимальными значениями.

Клиент банка, попавший в «черный список», лишается дистанционного банковского обслуживания. Его счета, карты, приложения и личные онлайн-кабинеты блокируются во всех кредитных организациях. Снять свои деньги он сможет только лично обратившись в отделение и доказав законность происхождения средств, сообщила руководитель проекта «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова отметила, что попасть в базу дропов могут не только реальные аферисты, но и случайные потребители финуслуг из-за некачественных фидов, то есть данных по каждой зафиксированной операции, передаваемых отдельными банками. При этом на данный момент, законом не определен механизм исключения из списка ЦБ добросовестных клиентов, которые оказались там по ошибке.

С ней согласен и юрист Адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Роман Бубнов. По его словам, приведенная статистика ЦБ, которая характеризуется резкой динамикой показателей в течение нескольких месяцев, свидетельствует о том, что в «черный список» Центробанка попадает и значительное количество невиновных граждан.

В то же время отмечается, что для мошенников сформировавшаяся практика блокировок не является значительным препятствием. Они уже нашли альтернативные пути, в том числе и использование курьеров для перевода или обналичивания средств, что снижает необходимость привлечения дропов в трансакциях.

Отказ ЦБ в удовлетворении обращений клиентов для исключения их из «черного списка» оставляет только одну возможность — отстаивать свою репутацию в суде, рассказал Роман Бубнов. Одним из сильных аргументов в данном случае может быть отсутствие у банка информации о возбужденном уголовном деле по факту совершения дистанционного хищения, в котором фигурирует банковская карта истца.

Помимо прочего, ситуация осложняется еще и тем, что основной возраст дропов в России составляет от 14 лет до 21 года. Такую информацию на днях предоставил директор департамента информбезопасности ЦБ Вадим Уваров. Подростки не относятся серьезно к своим финансовым операциям, тем более они не будут обращаться в Центробанк и суд с жалобами на блокировку.

Может получиться так, что в перспективе существенная часть молодых людей будет отрезана от банковских услуг. Сроки хранения сведений в базе дропов не регламентированы. В таких условиях будет не только снижаться качество их жизни, но есть риск их интенсивной криминализации, считает Евгения Лазарева.

Она пояснила, что даже если им удастся избежать уголовного преследования, потенциальных работодателей неизбежно смутит невозможность открыть счет в банке. Останется только вариант работать в серой зоне.

Напомним, что ранее эксперты рассказали о схемах мошенничества на российском рынке недвижимости в 2024 году. В условиях постоянного изменения правил и экономической нестабильности злоумышленники находят новые способы обмана, что делает этот сегмент наиболее уязвимым.