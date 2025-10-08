Российский финансовый сектор вложил рекордные для отечественного рынка 56,8 млрд руб. в искусственный интеллект (ИИ), заявил глава ИТ-холдинга Т1 Дмитрий Харитонов на форуме «Финополис-2025», ссылаясь на исследование «Пульс цифровизации». По его словам, финтех первым перешел к стандартизации технологии, и в течение 2−3 лет здесь можно ожидать настоящей революции по внедрению отечественных решений.

Unsplash

Согласно исследованию, охватившему почти 13 тыс. компаний финсектора, 84% финансовых организаций, внедривших ИИ, используют технологии обработки естественного языка, такие как чат-боты и голосовые помощники. Более 70% применяют компьютерное зрение для биометрической идентификации и верификации документов. Две трети компаний внедрили системы распознавания и синтеза речи, что способствует автоматизации работы контактных центров. Интеллектуальные помощники функционируют в 66% организаций, использующих ИИ.

Рост объемов инвестиций в ИИ в финансовом секторе опережает другие направления цифровизации, составляя более 25% в год. Эксперты прогнозируют, что в течение ближайших 2–3 лет можно ожидать революцию в внедрении отечественных ИИ-решений, особенно в области управления рисками и персонализированного обслуживания.

Однако внедрение ИИ сталкивается с рядом вызовов. 91% российских банков отмечают трудности с наймом специалистов senior-уровня в областях data science, машинного обучения и сопровождения ИИ-платформ. Кроме того, ограничения на использование публичных облачных сервисов и дефицит современных вычислительных мощностей, таких как GPU, остаются значительными барьерами.

Несмотря на эти препятствия, финансовый сектор продолжает активно инвестировать в ИИ, стремясь повысить эффективность и конкурентоспособность. Ожидается, что в ближайшие годы доля отечественных ИИ-решений в финансовой отрасли вырастет до 90%.

На третьем месте по затратам на информационные технологии стала российская промышленность — вложения выросли на 155% и достигли 135 млрд руб. Между ней и финтехом находится транспортно-логистический сегмент. Основные направления инвестиций в промышленности — импортозамещение критических систем и повышение уровня кибербезопасности.