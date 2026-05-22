«Банкротное эльдорадо» для недобросовестных посредников на рынке личного банкротства заканчивается, заявил начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов на конференции «Банкротства физических лиц. Новые реалии». По его словам, такие компании больше не смогут зарабатывать на процедуре так же активно, как в предыдущие годы.

По словам Акимова, рынок личного банкротства, который работает в России с 2015 года, быстро привлек посредников. Часть из них начала навязывать процедуру людям, которым она не была объективно нужна. Сбербанк и другие кредитные организации видят признаки недобросовестных практик в 30−40% случаев, когда граждане обращаются к банкротству.

Акимов связал изменения на рынке с более жестким контролем со стороны банков, ростом ответственности участников и постепенным выходом отрасли из серой зоны. По его словам, прежняя модель быстрого заработка на новом сегменте перестала работать.

Банки и регулятор параллельно обсуждают, как упорядочить работу посредников на рынке личного банкротства. Ранее ЦБ предлагал создать специальный реестр и ввести единые стандарты для таких компаний. Эти вопросы сейчас рассматривают в Ассоциации банков России при участии представителей рынка.

По словам Акимова, посредники уже разделились на «белых» и «черных» игроков, а часть компаний начала вводить внутренние стандарты этики и правила работы с должниками. Он подчеркнул, что банкротство должно помогать гражданам восстановить финансовое положение, а не становиться способом скрыть активы через переоформление имущества на родственников.

Начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Алексей Чирков также заявил, что ЦБ считает необходимым отделить добросовестных участников рынка от недобросовестных. По его словам, в Ассоциации банков России уже работает профильная группа, куда входят долговые консультанты, правозащитники и представители регулятора.

Участники группы обсуждают стандарты работы, критерии добросовестного сопровождения и признаки, по которым граждане смогут распознавать рискованные предложения. Чирков заявил, что ЦБ относит к «раздолжнителям» посредников, которые берут несоразмерно высокие суммы, не создают ценности для клиентов и фактически зарабатывают на чужих финансовых проблемах.

