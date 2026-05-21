В январе-марте 2026 года российские суды признали банкротами 137,5 тыс. граждан — на 13,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Это следует из данных Федресурса, представленных на конференции «Банкротства физических лиц. Новые реалии». При этом суды стали заметно чаще отказывать в списании долгов: число таких решений выросло в 2,6 раза год к году.

За десять лет существования процедуры потребительского банкротства ею воспользовались 2,22 млн человек. Повторные обращения уже перестали быть редкостью. Дважды через банкротство прошли 7,5 тыс. граждан, еще 49 человек запускали процедуру трижды. Закон разрешает повторное обращение только спустя пять лет, но не исключает нового банкротства, если человек снова накопил долги.

Меняется и возрастной профиль должников. Самая большая группа — миллениалы, на них приходится 47% всех дел. За ними идут представители поколения X с 26% и зумеры с 20%. Доля бэби-бумеров снизилась до 7%, что может говорить о меньшей кредитной активности старшего поколения.

Гендерный баланс почти не меняется. 56% банкротов — женщины, 44% — мужчины. Эксперты связывают это с более высокой долей потребительских займов и микрокредитов, которые часто берут для текущих семейных расходов и повседневных обязательств.

Для кредиторов эффективность таких процедур остается низкой. При объеме требований в 239,1 млрд руб., который вырос на 20,3% год к году, вернуть удалось только 14,5 млрд руб. Средний уровень возврата держится на уровне 6–7%. В большинстве случаев — примерно в 74% процедур — кредиторы вообще не получают выплат, потому что у должников нет имущества.

На финальной стадии суды стали строже подходить к списанию долгов. В первом квартале 2026 года более 2,2 тыс. граждан получили отказ — это 2,1% процедур против 1,1% годом ранее. Суды чаще изучают, как возникла задолженность и как должник вел себя до подачи заявления.

Параллельно суды чаще используют реструктуризацию. Количество утвержденных планов погашения выросло в 2,4 раза и достигло 1015, но их доля все еще минимальна — 0,8% всех процедур. В отдельных делах суды утверждают графики выплат даже без согласия должника, если у него есть подтвержденный стабильный доход.

В результате банкротство физлиц постепенно уходит от модели почти автоматического списания долгов. Все большее значение получают добросовестность заемщика, история возникновения долгов и его реальная платежеспособность.

