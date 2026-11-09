Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк столкнулись с серией судебных исков из-за комиссий за снижение ставок по кредитам. В 2026 году заемщики добились как минимум 17 решений по спорам с этими банками. В отдельных случаях суды обязали кредитные организации не только вернуть плату за дополнительные услуги, но и сохранить клиентам льготные проценты.

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По данным судебных решений, не менее восьми разбирательств касались пакета «Домклик Плюс» Сбербанка, пяти — программы «Ваша низкая ставка» ВТБ и еще четырех — услуг «Выгодная ставка» и «Твоя ставка» Альфа-Банка.

В одном из споров с ВТБ суд установил, что согласие заемщика на платную опцию было заранее отмечено в документах. Банк обязали вернуть 174 тыс. руб. и оставить ставку на уровне 24% вместо 35,7%. По другому делу клиент взыскал 202 тыс. руб. с учетом процентов. ВТБ заявляет, что подключение программы добровольное, а последствия отказа от нее предусмотрены кредитным договором.

В спорах со Сбербанком суды проверяли, насколько обоснованно банк связывал снижение ипотечной ставки с приобретением пакета «Домклик Плюс». В него входят страхование жизни, подписка СберПрайм и другие услуги. В некоторых случаях судьи признали отдельные предложения фактически обязательными для получения кредита. Заемщикам присуждали возврат платежей, а также восстановление прежней ставки и компенсацию переплаты по процентам.

В делах против Альфа-Банка суды также учитывали порядок оформления согласия. В одном случае клиенту вернули деньги за услугу, сохранив сниженную ставку. В другом из задолженности исключили 156 тыс. руб., поскольку отметка о согласии на дополнительную опцию была проставлена заранее.

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Споры возникли и вокруг условий автокредитования. Совкомбанк предоставлял скидку по ставке при совершении не менее пяти покупок по карте «Халва» в месяц на общую сумму от 10 тыс. руб. Суды восстановили заемщикам ставки 16,9% вместо 22,6% и 14,3% вместо 20,3%. В одном из случаев банк также должен был вернуть почти 31 тыс. руб. Отдельно заемщик взыскал с Газпромбанка около 946 тыс. руб., включая проценты и неустойку, после досрочного погашения кредита.

Судебные решения показывают, что само наличие в договоре условия о повышении ставки после отключения услуги не всегда защищает банк от претензий. Если клиент не давал добровольного согласия на дополнительную опцию или она фактически была обязательной для получения кредита, суд может признать взимание платы незаконным. При этом сохранение льготной ставки не гарантировано: исход зависит от условий договора и обстоятельств подключения услуги.

Банк России рекомендовал кредитным организациям отказаться от комиссий за снижение ставок еще в апреле 2024 года. С 1 июля 2025 года ипотечный стандарт запрещает взимать такую плату по ипотечным кредитам. С сентября 2025 года действует запрет на заранее проставленные отметки о согласии потребителя на дополнительные услуги. Доказывать добровольность подключения должен банк.

Заемщики могут сначала потребовать возврата денег у кредитной организации, а затем обратиться к финансовому уполномоченному или в суд. Для денежных требований до 500 тыс. руб. обращение к омбудсмену, как правило, обязательно. Однако отказ от платной программы может привести к пересмотру платежей: в одном из случаев ежемесячный взнос вырос с 39,8 тыс. до 55,8 тыс. руб. Кроме того, если комиссию включили в тело кредита, заемщик выплачивает проценты и на эту сумму.

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