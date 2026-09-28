Российские банки готовятся к росту проблем с кредитами малого и среднего бизнеса. Ухудшение качества портфеля МСБ в ближайшее время ожидают 63% руководителей риск-подразделений, участвовавших в опросе «Б1». При этом наиболее существенным источником давления на заемщиков они называют увеличение налоговой нагрузки.

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В исследовании приняли участие 39 банков, контролирующих 94% активов сектора. Фискальные изменения назвали главным риском для кредитного портфеля МСБ 75% респондентов. Высокую ключевую ставку отметили 72%, долговую нагрузку — 53%, нехватку оборотного капитала — 50%. Еще 41% указали на сложности с получением заемного финансирования.

Налоговые условия для бизнеса изменились с января. Основная ставка НДС выросла до 22%, а предельный доход для освобождения от этого налога при работе на УСН и патенте сократился с 60 млн до 20 млн руб. Для УСН дальнейшее снижение лимита до 15 млн руб. в 2027 году и 10 млн руб. в 2028-м перенесено на три года. Кроме того, большинство малых и средних компаний больше не может пользоваться страховым тарифом 15%: льгота осталась только у предприятий из перечня приоритетных отраслей.

Кредитный портфель МСБ на этом фоне уже показывает отрицательную динамику. К 1 июля объем выданных ему кредитов без учета займов застройщикам и ссуд свыше 8 млрд руб. составил 6,5 трлн руб. За год показатель сократился на 5,5%, следует из статистики ЦБ. Одновременно малый бизнес оказался более уязвим к снижению спроса: такой риск для МСБ отметили 47% банковских специалистов против 31% применительно к крупным компаниям.

Изменения происходят и внутри банков. Более трех четвертей участников опроса — 76% — пересматривают правила принятия решений по кредитам МСБ. Столько же банков усиливают мониторинг качества заемщиков, а 60% меняют процедуры работы с просрочкой.

При этом для малого бизнеса банки активнее развивают автоматизированную оценку: скоринговые инструменты упомянули 56% респондентов, тогда как в крупном корпоративном кредитовании — только 13%. Еще 36% совершенствуют системы выявления мошенничества против 6% в корпоративном сегменте. В «Б1» объясняют это в том числе нехваткой качественной финансовой информации о небольших компаниях.

Признаки ухудшения уже появились, но пока не говорят о системном кризисе. В июле объем корпоративных кредитов с проблемными признаками увеличился на 200 млрд руб., до 11,7 трлн руб. Однако их доля в общем портфеле снизилась до 11,6% из-за роста совокупного кредитования. По оценке НКР, на 1 мая просроченные обязательства имел примерно каждый шестой заемщик МСБ с кредитной нагрузкой. Доля таких кредитов составляла 4,1%, а к концу года агентство ожидало ее повышения до 5%.

Наиболее заметное ухудшение банки ожидают именно в МСБ. В корпоративном сегменте рост кредитного риска прогнозируют 48% риск-менеджеров, еще 43% не ждут изменений. Для розницы соответствующие показатели составили 26% и 22%, причем часть банков рассчитывает на улучшение качества портфеля. В целом кредитный риск стал для банков главным источником беспокойства: 85% респондентов отнесли его к наиболее значимым или высоким против 75% годом ранее.

При этом регулятор пока не оценивает ситуацию как системную угрозу. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что доля проблемных корпоративных долгов за год увеличилась примерно на 0,6 п. п. и остается чуть ниже 12%. По ее словам, такие кредиты достаточно обеспечены резервами и качественными залогами. Банки также используют реструктуризацию для заемщиков, испытывающих финансовые проблемы. Дополнительным фактором усиления контроля станут новые требования к внутренней оценке достаточности капитала, которые должны начать действовать с 1 октября.

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