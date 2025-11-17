В сентябре 2025 года на рынке кредитования малого и микробизнеса впервые с начала года зафиксировано снижение уровня просроченной задолженности во всех сегментах ММБ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Freepik

Согласно данным БКИ «Объединенное кредитное бюро», показатель у микропредприятий сократился с июльского пика в 4,7% до 3,9% в сентябре, у малых предприятий — с 1,7% до 1,5%, у индивидуальных предпринимателей — с 3,9% до 3,5%. Эта положительная динамика сохранилась и в октябре, ознаменовав перелом в ранее устойчивой тенденции к росту.

Эксперты выделяют несколько ключевых причин позитивных изменений. Снижение ключевой ставки ЦБ с рекордных 21% до 16,5% позволило банкам пересмотреть риск-политики и активнее реструктуризировать долги, а бизнесу — снизить процентные расходы.

Важную роль сыграла адаптация компаний к новым условиям — переход к более осторожной модели ведения бизнеса с фокусом на оптимизацию расходов вместо расширения. Также споспособствовал сезонный фактор — выручка, полученная в пик летнего сезона в торговле, туризме и ресторанном бизнесе, была направлена на погашение долгов.





Существенный вклад внесло вступление в силу с 1 октября закона о кредитных каникулах (276-ФЗ), предоставившего предпринимателям возможность выровнять долговую нагрузку. В ВТБ отмечают, что этот механизм позволил получить отсрочку платежей по кредитам, выданным с марта 2024 года.

На дальнейшую динамику будут влиять политика ЦБ по процентным ставкам и меры государственной поддержки. Эксперты ожидают сохранения текущего уровня просрочки с незначительными колебаниями, хотя в ноябре-декабре возможен умеренный рост в отдельных отраслях.

В среднем по сектору к концу года уровень просрочки может составить 5−6%, что значительно ниже исторических максимумов 2022 и 2015 годов. Банковская система демонстрирует комфортный уровень покрытия NPL резервами, что свидетельствует о контролируемости ситуации.

NPL-резервы (Non-Performing Loans) — это резервы, которые банки создают для покрытия потенциальных убытков по невозвратным кредитам (NPL).