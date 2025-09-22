Ассоциация банков России (АБР) обратилась в Минцифры с просьбой исключить эти кредитные учреждения из требования получать согласие клиентов на массовые обзвоны для взыскания долгов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо врио президента АБР Дениса Липаева министру Максуту Шадаеву.

Unsplash

С 1 сентября 2025 года вступили в силу поправки к федеральному закону «О связи», требующие согласия абонентов на массовые и автоматические звонки, за исключением инициатив государственных органов и организаций, определяемых правительством.

АБР предлагает включить в этот список банки, ссылаясь на законодательство о взыскании просроченной задолженности, который не предусматривает необходимости дополнительного согласия на такие контакты. Как пояснил начальник правового управления АБР Александр Абрамов, цель обращения — избежать разночтений с новыми нормами по борьбе с телефонным спамом.

В письме Липаев обращает внимание, что без новых поправок банки не могут эффективно напоминать о платежах, что приводит к блокировке звонков и затрудняет взыскание. По данным источника «Ведомостей» в одном крупном финансовом учреждении, ежемесячно количество таких звонков достигает 80 млн. Они помогают вернуть долг в 90% случаев, добавил он.

Операторы связи, такие как «Билайн» и Т2, отмечают отсутствие массовых обращений с просьбой блокировать обзвоны и готовность к обсуждению, но подчеркивают сложности с выделением звонков без нарушения тайны связи.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков оценивает заблокированный трафик в 30% от общего, указывая на звонки как на наиболее оперативный способ связи, хотя банки могут использовать альтернативы, вроде писем. Эксперты отмечают, что блокировки помешают добросовестным банкам уведомлять клиентов о платежах. Это может привести к росту долгов.