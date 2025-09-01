Сентябрь принес россиянам очередные изменения в законодательстве. Новые нормы затрагивают трудовое регулирование, цифровые технологии, рекламу и образование. Редакция «Инка» проранжировала их по степени влияния на бизнес.

Трудовое регулирование и выплата вознаграждений

Самая важная новелла для предпринимателей при расчетах отпускных, компенсаций и выходных пособий. Новые правила также расчета среднего заработка упрощают учет премий и бонусов — теперь они включаются в расчет, если фактически начислены. А максимальное сокращение премии теперь может быть не более 20%, и только при наличии дисциплинарных оснований.

Что меняется: вступают в силу поправки в статьи Трудового кодекса России (268, 100, 244, 265, 282, 333, 339), уточняющие правила труда.

Кому важно: ретейлу, HoReCa придется обновить системы мотивации и расчета выплат, производственным компаниям нужно будет привести локальные акты и договоры в соответствие, а у HR и аутсорсинговых сервисов вырастет спрос на аудит кадровых документов.

Запрет массовых обзвонов — адаптация клиентской коммуникации

Абоненты теперь смогут запретить массовые обзвоны от организаций. Без согласия звонки будут считаться нежелательными и незаконными, за исключением поступившие от госорганов.

Что меняется: нарушения будут штрафоваться как незаконные обзвоны.

Кому важно: финансовым сервисам придется пересмотреть работу кол-центров, а малому бизнесу и e-commerce — организовать переход на CRM-маркетинг с явным согласием клиента.

Жесткий контроль интернет-рекламы и цифровых платформ

Бизнесу в онлайн и медиа-сфере необходимо срочно адаптировать рекламные стратегии и контент, избегая взаимодействия с экстремистскими платформами и VPN.

Что меняется: появляются штрафы (3–5 тыс. руб.) за поиск экстремистских материалов даже через VPN, а также вступает в силу наказание за рекламу запрещенных соцсетей и VPN-сервисов, здесь уже штрафы до 500 тыс. руб.

Кому важно: СМИ и digital-маркетингу предстоит пересмотр рекламных интеграций, а финтеху и онлайн-сервисам придется делать теперь ставку на собственные приложения и каналы продвижения.

Обязательная предустановка приложений и возврат устройств

Устройства, продающиеся в России, должны позволять установку отечественных приложений. Иначе грозит возврат смартфона как некачественного товара.

Что меняется: продавцы смартфонов и планшетов в России теперь должны обеспечивать установку RuStore и Max.

Кому важно: Электронике и ретейлу пора адаптировать прошивки под российские приложения, а ИТ-компаниям таким образом предоставляется дополнительный рынок для продвижения собственных сервисов.

Образование — долгосрочная стратегическая трансформация кадровой среды

Это нововведение будет иметь длительный эффект на работодателей, поскольку влияет на подготовку кадров и формирование рынка труда в будущем.

Что меняется: вводится квотирование платных мест в отечественных вузах, а прием без ЕГЭ становится возможен только при совпадении профиля колледжа и вуза.

Кому важно: технологическим компаниям теперь доступна целевая подготовка кадров, а у регионального бизнеса ожидается снижение кадрового дефицита благодаря госзаказу.

Кроме того

Что меняется:

расширен список стратегически значимых лекарств, что даст госпреференции для производителей;

усилены требования к качеству и маркировке БАДов;

зарубежное научное сотрудничество теперь будет под контролем ФСБ.

Кому важно: Фарме и биотеху новые нормы дают возможности в госзакупках, а образовательным и научным центрам предстоят дополнительные согласования при международных проектах.