Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил перенести на год, до 1 января 2028 года, введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов по банковским вкладам. Банки опасаются, что не успеют доработать программное обеспечение и интегрировать его с системой ФНС. Соответствующее письмо с предложениями отрасли направлено в Госдуму, с ним ознакомился «Коммерсантъ».

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Законопроект обязывает банки ежемесячно рассчитывать и удерживать НДФЛ с процентов по вкладам с 1 января 2027 года. При годовом доходе свыше 2,4 млн руб. ставка должна вырасти с 13 до 15%. Глава НСФР Андрей Емелин считает, что кредитным организациям потребуется больше времени для масштабной доработки ПО и подключения к системе консолидированного учета НДФЛ.

На 2027 год совет предлагает сохранить единую ставку 13%, а прогрессивную шкалу ввести с 2028-го. При этом ФНС продолжит рассчитывать итоговую сумму налога по совокупным доходам граждан во всех банках. По мнению НСФР, перенос не приведет к выпадению бюджетных поступлений, но позволит кредитным организациям подготовить инфраструктуру.

Необлагаемый лимит рассчитывается как 1 млн руб., умноженный на максимальную ключевую ставку ЦБ, действовавшую на первое число любого месяца в течение года. В 2026 году она составляла 16%, поэтому налогом не облагаются процентные доходы в пределах 160 тыс. руб. По действующей модели банки учитывают вклады только собственных клиентов, а ФНС по итогам года суммирует данные всех кредитных организаций и доначисляет налог при превышении лимита или порога дохода в 2,4 млн руб.

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По оценке профессора РАНХиГС Алексея Войлукова, чтобы процентный доход облагался по ставке 15%, в одном банке должно находиться около 15–16 млн руб. При этом состоятельные вкладчики могут распределять средства между несколькими организациями, поэтому повышенная ставка затронет и клиентов, чьи депозиты в отдельном банке не достигают этого уровня.

По данным ЦБ, в российских банках открыто около 273 млн вкладов. На депозиты свыше 10 млн руб. приходится 0,2% их общего числа — более 500 тыс. штук. В первой половине 2026 года количество таких вкладов выросло на 5,8%, а их объем — на 2%. К 1 июля на них приходилось 30,3% общей суммы депозитов населения, или 19,6 трлн руб., следует из данных Агентства по страхованию вкладов.

Крупные вкладчики в основном сосредоточены в крупнейших банках с развитым направлением private banking, считает Войлуков. Однако менять программное обеспечение придется всем кредитным организациям. Даже при оперативном принятии закона на доработку и интеграцию с ФНС у них останется около полутора месяцев, что эксперт считает недостаточным сроком.

Доработки затрагивают не только расчет налога при каждой выплате процентов, но и пересчет необлагаемого лимита при изменении ключевой ставки. Кроме того, банкам потребуется наладить обмен данными с ФНС для итоговой сверки. Председатель комиссии по финансовой безопасности совета Торгово-промышленной палаты России Тимур Аитов отмечает, что технические изменения не требуют перестройки банковских систем, но их сложно завершить до утверждения всех параметров закона. Поправки к механизму еще обсуждаются, поэтому кредитным организациям приходится разрабатывать ПО в условиях неопределенности.

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