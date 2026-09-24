Минфин предлагает пересмотреть порядок налогообложения доходов от вкладов, инвестиций и некоторых сделок с имуществом. Их хотят объединить с основной базой НДФЛ, для которой действует прогрессивная шкала 13–22%. Сейчас такие поступления облагаются отдельно и по более низким ставкам.

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Поправки входят в бюджетный пакет ведомства. Под новый порядок могут попасть проценты по депозитам, дивиденды и другие выплаты от участия в капитале, доходы от операций с ценными бумагами и цифровыми правами, а также отдельные поступления от продажи имущества, страхования и дарения.

Сейчас для пассивных доходов действует самостоятельная шкала: 13% применяется к сумме до 2,4 млн руб. в год, а с превышения взимается 15%. При объединении баз такой доход будет учитываться вместе с остальными поступлениями гражданина. В результате для людей с высокими совокупными доходами ставка на часть пассивных поступлений сможет вырасти до 18%, 20% или 22%.

В Минфине считают, что такой подход позволит привязать налоговую ставку к общему размеру дохода. Сейчас одинаковая сумма может облагаться по-разному в зависимости от того, получена она в виде зарплаты, процентов по вкладу или дивидендов.

По оценке ведомства, изменения затронут примерно 4 млн человек — не более 6% населения, имеющего налогооблагаемые доходы. При этом необлагаемый налогом порог для процентов по вкладам сохранят. Поправки также не распространяются на доходы участников СВО.

Для бюджета изменение правил может увеличить поступления. НДФЛ с процентов по вкладам, по оценке Минфина, должен был принести федеральному бюджету 252 млрд руб. в 2025 году против 109 млрд руб. в 2024-м. Поступления от дивидендов свыше 2,4 млн руб. в год оценивались в 120 млрд руб. против 87 млрд руб. годом ранее.

Отдельные имущественные льготы при этом сохранятся. В частности, освобождение от НДФЛ при продаже недвижимости после необходимого срока владения останется независимо от размера дохода. Для долгосрочного владения акциями предлагается установить ограничение: при годовом доходе свыше 50 млн руб. соответствующая льгота применяться не будет.

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