Банки пожаловались в ФАС на тарифы операторов связи за обязательную маркировку звонков. После введения антифрод-правил бизнес начал платить за каждую попытку дозвона. Совокупные расходы сектора могут достигать 11 млрд руб. в год.

Претензии касаются стоимости услуги, которая после введения новых антифрод-правил стала обязательной для части компаний. По данным участников рынка, сейчас операторы берут около 0,25 руб. за каждую попытку дозвона. При этом сама связь оплачивается отдельно.

В финансовом секторе считают, что действующая схема создает для компаний дополнительные расходы без прозрачного механизма формирования цены. По оценкам экспертов, совокупные траты банков на маркировку звонков и связанные сервисы могут достигать 11 млрд руб. в год.

Поводом для конфликта стали новые меры по борьбе с телефонным мошенничеством. Теперь звонки от юридических лиц должны сопровождаться указанием организации, а для некоторых категорий звонков требуется отдельное подключение услуги через операторов.

Банки утверждают, что их звонки клиентам не являются массовыми обзвонами. Обычно речь идет о подтверждении переводов, уведомлениях, вопросах безопасности счетов и сервисном обслуживании. Поэтому сектор считает некорректным применять к таким звонкам единый тариф.

Ранее против действующего подхода уже выступали Сбербанк, Альфа-банк и Совкомбанк. Они заявляли, что бизнес фактически платит не за новую услугу, а за возможность не попасть под блокировки и просто дозвониться клиенту.

В качестве альтернативы банки предлагают централизованную модель через платформу «Антифрод», где данные о звонке автоматически передавались бы всем операторам связи без отдельных договоров.

Телеком-компании настаивают, что стоимость оправдана. По их словам, речь идет не о простой подписи номера, а о сложной инфраструктуре проверки, защите от мошенничества и обработке запросов в реальном времени.

Теперь оценку аргументам сторон даст ФАС. Итог проверки определит, останется ли действующая система без изменений или рынок ждет пересмотр правил и тарифов на обязательную маркировку звонков.

