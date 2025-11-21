Маркетплейсы Ozon и Wildberries выступили против предложения российских банков запретить скидки и бонусы. Ранее руководители пяти самых крупнейших финансовых организаций страны обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с идеей запретить цифровым платформам давать покупателям скидки, а также бонусы и возвращать деньги за покупки, пишет «Коммерсантъ».

Freepik

В письме банкиров предлагается сделать исключение для собственных товаров маркетплейсов и социально значимых категорий. Авторы инициативы ссылаются на зарубежный опыт, утверждая, что такие меры направлены против антиконкурентных практик и не приведут к росту цен для потребителей.

В Ozon, комментируя инициативу, заявили, что реализация предложения банков ударит по кошелькам 85 млн покупателей. Наиболее уязвимыми окажутся жители малых городов и сел — более 50 млн человек, — для которых онлайн-платформы зачастую являются единственным каналом доступа к многим товарам. В пресс-службе компании настаивают, что подорожание неизбежно и станет критической нагрузкой для людей.

Платформа Wildberries оценивает потенциальный рост цен для покупателей в 15−20% в случае введения запрета, предупреждая о негативных последствиях для всей экономики.

Прочитайте также Российским маркетплейсам подготовили новые правила по сдерживанию цен

При этом в компании обратили внимание на то, что крупные банки, выступающие с инициативой, сами активно продвигают свои услуги через скидки и кешбэки в собственных экосистемах. Wildberries настаивает, что любое регулирование должно быть справедливым и распространяться на все сектора.

Председатель комитета по цифровым платформам «Деловой России» и основатель Wildberries Татьяна Ким в комментарии «Инку» заявила, что маркетплейсы будучи социально ответственным бизнесом, обеспечивают доступность товаров в самых удаленных регионах России. По ее словам, инструменты лояльности платформ позволяют каждой российской семье экономить до 54 тыс. руб. в год.

«Как мы видим, многие банки пытались сделать маркетплейсы, но у них не получилось. За это, конечно, надо «наказать» Озон и WB, а самое главное — миллионы потребителей? Маркетплейсы научились убирать посредников из цепочек поставок товаров. Поэтому товары на маркетплейсах дешевле. Людям важны низкие цены на товары. Но за это, конечно, надо «наказать» Озон и WB?» — отметила Ким.

По ее мнению, настоящая причина атаки банков на скидки маркетплейсов — это «циничное уничтожение конкурентов», которое в конечном итоге приведет лишь к разгону инфляции.