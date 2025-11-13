Правительство России рассматривает возможность распространения норм о долгосрочных контрактах с фиксированными ценами на всю сферу онлайн-торговли, включая маркетплейсы. Изначально эта мера, разрабатываемая Минпромторгом и Минсельхозом, предназначалась только для сетей традиционной розницы, пишет «Коммерсантъ».

Суть и цели инициативы

С 1 марта 2026 года ретейлеров обяжут продавать от 80 до 90% товаров из отдельных категорий только по долгосрочным контрактам с поставщиками. В таких договорах пропишут механизмы сдерживания цен — например, фиксированные или формульные цены, которые можно будет менять не чаще одного раза в год.

Идея в том, чтобы стабилизировать рынок и предотвратить резкие скачки цен на социально значимые продукты. Сейчас документ рассматривает Минсельхоз. В список товаров, подпадающих под регулирование, входят основные продукты: картофель, капуста, морковь, лук, яблоки, огурцы, помидоры, яйца, сахар, сырое молоко и подсолнечное масло.

Аргументы за и против

По мнению властей и части экспертов, новые правила должны касаться и онлайн-торговли — чтобы у всех были равные условия. Если ограничения введут только для традиционных сетей, а маркетплейсы оставят вне регулирования, это создаст для них несправедливое преимущество.

Но с этим не согласны сами площадки. Крупные игроки, например Wildberries, считают, что подобные меры не подходят их бизнес-модели: на маркетплейсах в основном продаются непродовольственные товары, а цены и ассортимент устанавливают сами продавцы.

По мнению представителей отрасли, попытка регулировать цены противоречит принципам свободного рынка. Тем более что уже действует закон о платформенной экономике, который определяет, как должны работать такие площадки.

Ключевые сложности для маркетплейсов

Главная сложность в том, что традиционные сети и маркетплейсы работают по разным моделям.

Обычные ретейлеры закупают товар напрямую у поставщиков и становятся его владельцами.

закупают товар напрямую у поставщиков и становятся его владельцами. Маркетплейсы лишь предоставляют площадку, где продавцы сами размещают и продают свои товары, а платформа зарабатывает на услугах — доставке, хранении, продвижении.

Если заставить маркетплейсы заключать долгосрочные контракты с поставщиками, им придется полностью перестраивать свою работу — фактически менять бизнес-модель.

Возможные компромиссы и риски

Новые правила можно сделать мягче. Например, обязать заключать долгосрочные договоры не всех продавцов, а только крупнейших партнеров платформ, или применять требования только к маркетплейсам с долей рынка выше определенного уровня.

Но даже в таком виде остаются риски. Жесткое регулирование может разрушить саму модель маркетплейсов, фактически превратив их в обычных ретейлеров с прямыми продажами. Это сузит ассортимент, замедлит его обновление и в итоге ударит по покупателям и по развитию одного из самых быстрорастущих сегментов экономики.