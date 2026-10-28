Российские компании все чаще сталкиваются с блокировками дистанционного банковского обслуживания (ДБО), которые могут сохраняться месяцами даже после предоставления документов. Юристы связывают рост числа таких случаев с ужесточением банковского контроля и увеличением количества автоматических проверок. По оценке представителей юридического рынка, число подобных дел в 2026 году выросло как минимум на 10%.

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За январь — июль Банк России получил 23,8 тыс. жалоб на отказ в проведении операций и ограничения по счетам — примерно на треть больше, чем годом ранее. Около 8% обращений, или 1,8 тыс., поступили от бизнеса. По данным юристов, предприниматели жалуются не только на первоначальные блокировки, но и на отказ банков восстанавливать доступ после проверки документов.

Ограничения могут вводиться из-за подозрений в сомнительных операциях по 115-ФЗ, попадания клиента или его платежных реквизитов в базу Банка России о мошеннических операциях по 161-ФЗ, а также по решениям государственных органов. Среди возможных триггеров — нетипичные суммы и контрагенты, быстрый перевод поступивших средств дальше, несоответствие платежей заявленной деятельности, частое снятие наличных и ошибки в документах.

В некоторых случаях компании вынуждены месяцами проводить платежи через банковские отделения. Предприниматели сообщают, что даже после выполнения требований банка доступ к онлайн-обслуживанию не восстанавливают, а вместо этого предлагают закрыть счет. Бывают и случаи, когда кредитные организации отказываются принимать бумажные платежные поручения.

Споры из-за блокировок доходят до судов. В августе 2026 года Арбитражный суд Московского округа поддержал компанию «Амадон» в споре с ВТБ, признав ограничения ДБО незаконными. В том же месяце кассационная инстанция оставила в силе решение в пользу «Торгового дома Термалюкс», которому ПСБ не восстановил доступ к интернет-банку после получения запрошенных документов. В апреле суд также подтвердил незаконность блокировки ДБО компании «АзовЭнерго» со стороны Бланк Банка.

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В другом деле компания пыталась взыскать с Альфа-банка 7,2 млн руб. убытков после того, как кредитная организация сочла подозрительной операцию на 13,7 млн руб. и ограничила переводы по хозяйственным нуждам и выплату зарплат. Из-за лимитов фирма не смогла вовремя рассчитаться с контрагентом и была вынуждена занять деньги. Верховный суд отказал во взыскании, указав, что компания сохраняла возможность распоряжаться средствами через бумажные поручения в отделении.

Юристы связывают увеличение числа блокировок с расширением критериев подозрительных операций и развитием автоматизированного контроля. Такие системы оценивают финансовые потоки в реальном времени, но могут реагировать и на законные хозяйственные операции. Например, перевод крупной суммы подрядчику после поступления оплаты от заказчика банк способен расценить как транзитное движение средств, если назначение платежа недостаточно понятно.

Для бизнеса ограничения означают задержки расчетов, дополнительные расходы на подготовку документов и поездки в отделения, а также риск срыва поставок и нарушения обязательств перед сотрудниками и контрагентами. После нескольких отказов в проведении операций банк, в определенных случаях, вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор банковского счета.

Чтобы снизить риски, юристы советуют оперативно отвечать на запросы банка, заранее готовить пояснения по необычным сделкам и уточнять основания ограничений и перечень необходимых документов. Также рекомендуется согласовывать крупные операции с кредитной организацией, хранить переписку и платежные поручения и иметь счета в нескольких банках, чтобы при блокировке одного из них компания могла продолжать работу.

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