Российские банки ужесточают условия кредитования бизнеса, строже оценивая финансовое положение заемщиков и обеспечение по займам. В октябре компании большинства отраслей сообщили Банку России об усилении требований кредиторов.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Банки все чаще ориентируются на способность предприятий обслуживать долг за счет текущих поступлений, объясняет управляющий директор рейтингов финансовых институтов НРА Константин Бородулин. По словам старшего менеджера группы ФБК Алексея Борисова, бухгалтерская прибыль сама по себе не гарантирует платежеспособности: если выручки не хватает на текущие обязательства, залог не решает проблему. Особое внимание кредиторы уделяют строительству, девелопменту, торговле, гостиничному бизнесу, общепиту и грузоперевозкам.

В этом году корпоративное кредитование выросло на 13,4% в годовом выражении. Однако значительная часть новых займов направляется на рефинансирование прежних обязательств, а не на расширение бизнеса, отмечает Бородулин.

Доля рискованных реструктуризаций в корпоративном кредитном портфеле в первом полугодии 2026 года увеличилась с 4,3 до 4,9%, следует из данных ЦБ. В июле объем реструктурированных ссуд вырос еще на 0,2 трлн руб. При этом доля проблемных кредитов снизилась на 0,2 п. п., до 11,6%, на фоне увеличения совокупного портфеля. Регулятор считает ситуацию управляемой, хотя ожидает дальнейшего постепенного ухудшения качества задолженности.

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Одновременно растет нагрузка на капитал банков. С начала 2026 года надбавки к нормативам достаточности капитала увеличились с 1,25 до 2 п. п. для системно значимых организаций и с 1 до 1,5 п. п. для остальных банков с универсальной лицензией. По данным «Эксперт РА», на 1 июля достаточность капитала крупнейших банков составляла 11,4%, тогда как у менее крупных превышала 20%. В 2027 году требования к капиталу продолжат повышаться.

На фоне дорогого финансирования инвестиционная активность в третьем квартале менялась разнонаправленно: вложения росли в отдельных обрабатывающих производствах, розничной торговле и транспортировке, но сокращались в добыче и части промышленности. Среди главных препятствий для инвестиций компании назвали нехватку собственных средств, неопределенность экономической ситуации и слабый спрос. Стоимость кредитов заняла четвертое место.

ЦБ ожидает в четвертом квартале роста инвестиций в большинстве отраслей, за исключением торговли, строительства и добычи. Однако заметного ускорения инвестиционного кредитования до конца года эксперты не ждут: предприятиям прежде всего нужны деньги на оборотные средства и рефинансирование, а новые проекты должны окупаться при высокой стоимости заемного финансирования.

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