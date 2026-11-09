Банки за восемь месяцев 2026 года выплатили ФНС 553 млн руб. штрафов за задержки и ошибки при передаче данных о клиентах. Это в 29 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда сумма взысканий составляла 19 млн руб. Такие данные приводятся в статистике налоговой службы.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Еще 33 млн руб. кредитные организации заплатили за неисполнение решений ФНС об ограничении операций по счетам. Годом ранее штрафы по этой статье были почти в пять раз меньше. За неисполнение поручений на перечисление налоговых платежей банки выплатили 19 млн рублей против 3,2 млн руб. годом ранее.

Банки обязаны передавать ФНС сведения об открытии и закрытии счетов, вкладах, остатках и операциях клиентов в течение трех рабочих дней. За нарушение сроков или предоставление недостоверной информации предусмотрен штраф в размере 20 тыс. руб.

Рост взысканий связан в том числе с расширением полномочий налоговой службы и усилением контроля за исполнением ее требований. С ноября 2025 года ФНС получила возможность взыскивать бесспорную задолженность физических лиц по налогам без обращения в суд. После получения уведомления у гражданина есть семь рабочих дней, чтобы погасить долг или заявить возражения.

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Для компаний и индивидуальных предпринимателей ограничения по счетам могут вводить, в частности, при непредставлении деклараций или расчетов по НДФЛ и страховым взносам более чем на 20 рабочих дней. В отдельных случаях блокировка затрагивает не только сумму задолженности, но и операции по счету в целом.

Эксперты объясняют увеличение штрафов не обязательно ухудшением работы банков, а ростом числа электронных поручений и автоматизацией взаимодействия с налоговой. Среди причин ошибок — высокая нагрузка на каналы обмена данными, обновление программного обеспечения, несовпадение информации в системах ФНС и банков, неверные реквизиты и задержки при передаче решений об отмене ограничений. Из-за этого счет клиента могут продолжать блокировать даже после погашения долга.

Если ограничения не сняли после оплаты задолженности, клиенту следует проверить информацию в личном кабинете ФНС и обратиться в банк. Если налоговая уже направила решение об отмене блокировки, но операции по счету остаются ограниченными, необходимо уточнить статус его исполнения в кредитной организации. Решения ФНС можно обжаловать в вышестоящем налоговом органе, а затем в суде.

Для бизнеса задержка со снятием ограничений может привести к сбоям в расчетах с поставщиками и выплате зарплат. Для физических лиц она означает временную потерю доступа к части средств на счете.

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