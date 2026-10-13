Банки рискуют получить крупные штрафы из-за потока запросов от судебных приставов. В сентябре отдельные кредитные организации за сутки получали миллионы обращений о должниках — объем в десятки раз превышал обычный. Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился в Банк России и Федеральную службу судебных приставов (ФССП), потребовав пересмотреть порядок обмена данными.

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Пиковые значения пришлись на 18–21 сентября. Как следует из письма НСФР, с которым ознакомился «Коммерсантъ», один из региональных банков за 19 сентября получил 12,8 млн запросов — обычный месячный объем. В зависимости от кредитной организации число обращений превышало средние показатели в 10–30 раз, а в отдельных случаях — в 48 раз. Уведомлений о предстоящем увеличении потока банки не получали.

Проверка каждого обращения требует ресурсов, даже если разыскиваемый человек никогда не был клиентом банка. По данным Ассоциации банков России (АБР), на таких людей приходится более 90% запросов в некоторых кредитных организациях.

Закон отводит банкам три дня на предоставление сведений. За просрочку предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. за каждый запрос, оставшийся без ответа в срок. В НСФР считают, что при миллионах обращений совокупные санкции могут создать серьезные финансовые риски для отдельных участников рынка.

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Одно из возможных объяснений произошедшего — технический сбой в системе ФССП. Председатель совета директоров Первоуральскбанка Михаил Брюханов предположил, что автоматизированная система могла повторно отправить запросы, если не получила подтверждения о доставке предыдущих. Не исключен и запуск повторной проверки по всем открытым исполнительным производствам.

Однако проблема может носить не разовый характер. В письме НСФР указано, что ФССП планирует и дальше направлять запросы подобным образом. Служба обосновывает свою позицию тем, что законодательство об исполнительном производстве не устанавливает предельного числа обращений для проверки имущественного положения должников.

НСФР просит Банк России добиться более равномерного распределения запросов между банками и исключить необоснованное использование полномочий ФССП. Кроме того, совет предлагает не штрафовать кредитные организации за задержки с ответами на обращения, поступившие 18–21 сентября. АБР выступает за учет технических возможностей банков, предварительное уведомление о существенном изменении числа запросов и отказ от санкций, если сроки нарушены из-за чрезмерного объема документов.

В Банке России сообщили, что получили обращение и рассмотрят его в установленном порядке. ФССП заявила, что действует в соответствии с законодательством об исполнительном производстве.

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