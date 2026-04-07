Крупнейшие российские банки запустили масштабные программы финансовой поддержки для малого и среднего бизнеса. Кредитные организации готовы компенсировать предпринимателям возросшие издержки на оплату налогов при проведении безналичных платежей. По оценкам экспертов, новые меры могут охватить до 800 тыс. отечественных компаний.

Причиной запуска программ стало изменение налогового законодательства. С января 2026 года услуги банковского эквайринга начали облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) по ставке 22%. До введения налога комиссии за эквайринг уже составляли от 5% до 10% операционной прибыли небольших предприятий, а новый налог увеличивает издержки еще примерно на 0,5%. Введение НДС должно принести государственному бюджету дополнительные 30 млрд рублей в год.

Чтобы удержать клиентов от массового перехода на наличные расчеты или переводы по QR-кодам, банки взяли часть финансовой нагрузки на себя. Например, Сбер возвращает клиентам с годовым оборотом до 20 млн рублей 50% НДС по торговому эквайрингу. Т-Бизнес использует аналогичный подход, компенсируя половину налога как по торговому, так и по интернет-эквайрингу для бизнеса с оборотом от 10 тыс. до 20 млн рублей.

Другие участники рынка также предлагают альтернативные варианты помощи. ПСБ запустил программу со скидками до 70% на онлайн-кассы при подключении своего эквайринга. Аналитики подчеркивают, что частичная компенсация издержек позволит бизнесу сохранить рентабельность, что в конечном итоге поможет сдержать неминуемый рост цен на товары и услуги для обычных покупателей. Для банков такие меры — способ удержать текущих клиентов и привлечь новых.

Ранее сообщалось, что Минфин может обложить НДС операции по Системе быстрых платежей.

