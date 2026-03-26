Вопрос о налогообложении переводов через Систему быстрых платежей (СБП) пока остается открытым — и намеренно. Замминистра финансов Алексей Сазанов объяснил: прежде чем вводить что-то новое, ведомство намерено разобраться, как работает уже принятое.

Речь идет о поправках, вступивших в силу в начале 2025 года: тогда Россия отказалась от двадцатилетней льготы по НДС для операций с банковскими картами, процессинга и эквайринга. Весь 2026 год Минфин наблюдает за правоприменением этих норм — и лишь по итогам этого мониторинга, ближе к осени, примет решение о возможных корректировках.

«На данный момент какие-то дополнительные обложения банковских операций мы не планируем», — уточнил Сазанов.



Переводы по банковским счетам и платежи через СБП под действие прошлогоднего закона не подпадают — это Минфин разъяснил в январском письме Центробанку. По расчетам ведомства, отмена льгот принесет бюджету порядка 30 млрд руб. ежегодно, при этом там убеждены, что на распространение безналичных расчетов это существенно не повлияет.

В конце ноября 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, который отменил освобождение от НДС для операций с банковскими картами, а также для услуг процессинга и эквайринга. Льгота действовала почти 20 лет — с 2006 года.

Налоговый контекст нынешнего года шире: с января базовая ставка НДС выросла с 20 до 22% — решение, которое глава Минфина Антон Силуанов связал с расходами на оборону и нацпроекты. Одновременно была реформирована система налогообложения малого бизнеса.

На этом фоне Банк России борется с инфляцией, которая в феврале составила 6% в годовом выражении при целевом уровне в 4%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассчитывает, что к концу года высокая инфляция останется позади.

«И уже можно будет рассчитывать на умеренные рыночные процентные ставки и проще планировать развитие бизнеса на годы вперед», — добавила она.

В феврале инфляция составила 5,9%. Прогноз регулятора на конец 2026 года — замедление до 4,5–5,5%.

