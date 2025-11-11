За первые десять месяцев 2025 года рынок труда для специалистов финансово-экономического профиля продемонстрировал значительный рост. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом «Авито Работа» ко Дню экономиста. Подробности — в распоряжении «Инка».

Как показал опрос, средний уровень зарплатных предложений в этом секторе увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 70 788 руб. в месяц при полной занятости. В расчетах учитывались не только оклад, но и премиальная часть, которая существенно влияет на итоговый доход.

Наиболее впечатляющая динамика роста заработных плат наблюдается среди банковских работников. Их средние предлагаемые доходы за год выросли на 41%, достигнув 110 286 руб. в месяц. В эту категорию включены специалисты, занимающиеся обслуживанием клиентов, оформлением счетов, вкладов, кредитов, банковских карт и проведением платежных операций.

На втором месте по темпам роста находятся бухгалтеры, чьи зарплатные предложения увеличились на 18% до 65 549 руб. в месяц. Третью позицию занимают экономисты с ростом доходов на 14% и средним предложением в 66 352 руб. Специалисты по закупкам, несмотря на более скромный прирост в 7%, демонстрируют один из самых высоких абсолютных показателей — 78 443 руб. в месяц.

Географический анализ выявил значительные региональные различия. Наибольший рост зарплатных предложений зафиксирован в Якутии, где они увеличились на 68% до 143 703 руб. В Ленинградской области прирост составил 26% (87 433 руб.), а в Московской области — 22% (101 194 руб.).

Параллельно с ростом зарплат отмечается и значительное увеличение интереса соискателей к профессиям финансово-экономического сектора. Активность кандидатов к позициям банковских работников выросла более чем в два раза (+115%), к вакансиям финансовых консультантов — на 79%, а к специалистам по закупкам — на 49%.

Как поясняет директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы», такая Кирилл Пшеничный, такая динамика объясняется стратегическим фокусом компаний на привлечении квалифицированных кадров в условиях изменяющейся экономической среды.

По словам эксперта, рост спроса на банковских специалистов на 66% за год создает высокую конкуренцию за кадры, что вынуждает работодателей улучшать условия трудоустройства, включая повышение зарплатных предложений и расширение пакета дополнительных бонусов.