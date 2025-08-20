Россияне, привыкшие получать сухие смс от банка, теперь могут читать их с улыбкой. «Сбер» предложил владельцам Android-смартфонов выбрать, в каком стиле получать сообщения о зачислениях и списаниях: стандартном, просто позитивном или с фирменным «мяу» от «СберКота».

Банковская рассылка редко повышает настроение, особенно если она о списаниях или для людей, которые видят на счете поступления ровно два раза в месяц, обычно 10 и 25 числа. Но теперь привычные уведомления о зачислении денег могут звучать как «Зарплата на твои хотелки» или «Пусть хватит на все, что хотите».

В «Сбере» признались: половина клиентов хотела бы получать уведомления менее «канцелярским» языком. Сначала банк протестировал 15 новых формулировок для самых популярных операций — и услуга разошлась миллионным тиражом. Дальше — больше: с помощью нейросети GigaChat придумали почти 500 вариантов дружелюбных сообщений.

«Мы решили подарить людям положительные эмоции даже в таких рутинных вещах, как списание средств или перевод коллеге», — говорит Алексей Круглов, вице-президент «Сбера». «Большинство участников тестов выбрали позитивный стиль, а у „СберКота“, уверен, появятся свои фанаты».

Подключение простое, через приложение, и бесплатное, а поменять решение можно в любой момент.

Главное условие — обновленный Android версии 16.12 или выше.