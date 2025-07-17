В 2025 году кнопочные телефоны переживают ренессанс. Это не просто ностальгия, а осознанный выбор в пользу цифрового детокса и информационной гигиены. Тренд поддерживают как представители поколения Z, так и взрослые пользователи, уставшие от когнитивной перегрузки.
Главная причина популярности «глупых телефонов» (в противовес к смартфонам) — стремление снизить уровень цифрового шума. Современные смартфоны провоцируют постоянную выработку дофамина через уведомления, что ведет к информационной зависимости и синдрому упущенной выгоды (FOMO).
Кнопочный телефон предлагает:
Рынок предлагает несколько категорий устройств под разные задачи. Важнейший технический аспект для любой модели — поддержка VoLTE, без которой телефон не сможет совершать звонки в сетях 4G/5G.
Работают на операционной системе KaiOS. Она позволяет устанавливать базовые приложения: WhatsApp, Google Maps, YouTube. Это компромисс между функциональностью и минимализмом.
Модели: Обновленные версии Nokia 8210 4G или Nokia 2660 Flip. Они сочетают ретро-дизайн с современными технологиями связи.
Премиальные устройства с фокусом на дизайне и философии осознанного использования.
Модели: Punkt MP02 — швейцарский минимализм, только звонки, SMS и защищенный мессенджер Signal. Light Phone II — американский аппарат с монохромным E-Ink дисплеем, который не напрягает зрение.
Максимально простые и надежные устройства для звонков и SMS. Их главное преимущество — феноменальная автономность (недели в режиме ожидания) и прочный поликарбонатный корпус.
Модели: Простые телефоны от Philips или Texet. Часто оснащаются съемным аккумулятором и имеют низкий показатель SAR (удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии).