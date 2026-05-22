В первом квартале 2026 года в России продолжился резкий рост банкротств индивидуальных предпринимателей. По данным Федресурса, суды завершили 8146 процедур — на 29% больше, чем годом ранее. На более длинной дистанции рост еще заметнее: в 2,6 раза к первому кварталу 2024 года и в 3,3 раза к 2023 году.

Та же тенденция видна и в банкротствах физлиц, включая ИП. Количество судебных процедур выросло на 14% и достигло 137 тыс., внесудебных — на 5,2%, до 16,4 тыс. Доля судебных банкротств в общей структуре поднялась до 5,9% против 5,2% годом ранее.

При этом меняется и судебная практика. За три месяца суды 2218 раз отказали гражданам в освобождении от долгов — в 2,6 раза чаще, чем год назад. Доля таких решений пока остается небольшой, 2,1%, но сама динамика указывает на более жесткий подход к списанию обязательств.

Растет и финансовый масштаб банкротных дел. Сумма требований кредиторов увеличилась на 20% и достигла 239,1 млрд руб. Основную долю по-прежнему формируют банки — 55% по числу требований и около 50% по объему. Заметную роль также играют налоговые органы и коллекторские компании.

Структура процедур постепенно меняется, но без резкого разворота. Количество утвержденных планов реструктуризации выросло до 1149 — в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Однако главным сценарием по-прежнему остается реализация имущества должника, а не восстановление платежеспособности.

Эксперты связывают рост банкротств с ухудшением условий для малого бизнеса и ИП. Среди главных факторов они называют высокую ключевую ставку, снижение спроса и рост налоговой нагрузки. По их оценке, текущая динамика отражает накопленный эффект давления, которое бизнес испытывал последние несколько лет.

Дополнительные данные подтверждают напряжение в секторе. Около 27% компаний и ИП в 2026 году столкнулись с кассовыми разрывами впервые или после перерыва, еще 26% считают такие ситуации нормой работы. Закрывать дефицит чаще всего приходится банковскими кредитами, реже — альтернативными источниками финансирования.

В большинстве случаев инициаторами банкротств становятся сами предприниматели, когда уже не могут обслуживать долги. В такой ситуации процедура все чаще превращается в способ завершить бизнес, а не в инструмент его восстановления.

