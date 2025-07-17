Бавария обогнала Берлин по объему привлеченных инвестиций в стартапы в первом полугодии 2025 года, став новым лидером немецкой стартап-экосистемы, сообщил Spiegel со ссылкой на исследование консалтинговой компании EY.

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По данным EY, баварские стартапы привлекли €2,1 млрд венчурного капитала, тогда как берлинские компании собрали €1,5 млрд. Общий объем инвестиций в немецкие стартапы вырос на треть по сравнению с прошлым годом, достигнув €4,6 млрд. Основной приток капитала в регионе связан с бумом в сферах искусственного интеллекта (ИИ) и оборонной промышленности.

Ключевыми сделками в Баварии стали инвестиции в компанию Helsing, работающую в области ИИ (€600 млн), и производителя батарейных хранилищ Green Flexibility из Кемптена (€400 млн). Также значительные суммы получили оборонная компания Quantum Systems и финансовая платформа Scalable Capital. В то же время из берлинских стартапов в топ-5 вошла лишь софтверная компания Amboss.

По словам партнера EY Томаса Прювера, экономическая мощь Баварии, особенно в традиционных отраслях, таких как автопром, машиностроение и медтех, помогает стартапам находить партнеров и инвесторов.

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Несмотря на лидерство Баварии по объему капитала, Берлин сохраняет первенство по количеству инвестиционных сделок — 132 против 76 в Баварии. Столица продолжает доминировать в сфере онлайн-торговли, но инвесторы сейчас делают ставку на ИИ, оборону и энергетику, где Бавария имеет преимущество.