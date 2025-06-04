Рост киберпреступности в России привел к резкому увеличению спроса на специалистов по информационной безопасности. Согласно совместному исследованию АО «Кибериспытание» и HH.ru, наибольший дефицит кадров наблюдается среди так называемых «белых хакеров» — экспертов по тестированию систем на проникновение. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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Наталья Воеводина, генеральный директор АО «Кибериспытание», подчеркнула, что оценить реальный уровень защищенности бизнеса невозможно без привлечения этичных хакеров. Она отметила, что альтернативных способов объективной оценки защитных систем просто не существует, что объясняет острый спрос на таких специалистов как для штатного найма, так и для проектной работы.

Азиз Алимов, член экспертного совета АО «Кибериспытание», обратил внимание на устойчивый рост количества кибератак в последние годы. По его словам, в среднем их число увеличивается на 5–15% ежеквартально, при этом с начала 2025 года уже произошло несколько масштабных инцидентов.

Эксперт прогнозирует дальнейший рост успешных атак до 10%, что заставляет компании активно искать квалифицированных специалистов по информационной безопасности.

Статистика показывает, что в 2024 году в России было зарегистрировано более 640 тыс. случаев дистанционного мошенничества с совокупным ущербом, превышающим 170 млрд руб. При этом доля киберпреступлений составляет около 40% от общего числа зарегистрированных правонарушений и этот показатель продолжает увеличиваться.

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Рынок труда в сфере информационной безопасности демонстрирует устойчивую положительную динамику. По сравнению с 2021 годом в 2022 году количество вакансий выросло на 12%, в 2023 году — на 17%, а в 2024 году — на 18%. За первые четыре месяца 2025 года объем вакансий уже достиг 71% от годового показателя 2021 года.

Заработная плата специалистов по информационной безопасности также показывает стабильный рост. Если в 2022 году средний доход составлял 71,8 тыс. руб., то в 2024 году он увеличился до 91,3 тыс. руб. К маю 2025 года медианная зарплата достигла 99,9 тыс. руб.

Особенностью работы «белых хакеров» является преимущественно проектный характер деятельности. Участвуя в программах по поиску уязвимостей и кибериспытаниях, ведущие специалисты этого профиля могут зарабатывать миллионы рублей. В 2025 году трое наиболее востребованных этичных хакера получили вознаграждения в размере 5,6 млн руб. и по 4 млн руб. соответственно.