С 4 июня 2025 года в России вводится в действие пилотный проект, направленный на организацию оперативного взаимодействия между государственными органами, банковскими учреждениями и операторами связи для противодействия кибермошенничеству. Соответствующее распоряжение уже подписано и вступает в силу в установленный срок.

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Цель эксперимента — формирование эффективного механизма координации между государственными и коммерческими структурами, а также бесперебойный обмен информацией для предотвращения преступлений, совершаемых с использованием современных цифровых технологий.

Для этого создадут специальную государственную информационную систему. В рамках пилотного проекта предстоит протестировать ее работоспособность, определить перечень необходимых данных для эффективного выявления мошеннических схем, разработать стандартизированные форматы предоставления информации о правонарушениях, а также добиться автоматизации процессов взаимодействия между участниками системы.

Ключевыми участниками эксперимента со стороны государства выступают Министерство цифрового развития, МВД, ФСБ, Роскомнадзор, Росфинмониторинг, ФСТЭК, Центральный банк, Генеральная прокуратура и Следственный комитет. К проекту также подключились ведущие российские банки, крупнейшие операторы связи и Национальная система платежных карт.

Срок реализации пилотного проекта рассчитан до марта 2026 года. Ожидается, что его внедрение позволит существенно повысить уровень защиты граждан от мошеннических действий и укрепит их безопасность в цифровом пространстве.

Данная инициатива стала логическим продолжением Концепции государственной системы противодействия ИКТ-преступлениям, утвержденной правительством РФ в конце 2024 года.

Этот документ, в частности, предусматривает создание специализированной цифровой платформы для оперативного обмена информацией между правоохранительными органами, финансовыми организациями и телекоммуникационными компаниями как одно из приоритетных направлений государственной политики в сфере кибербезопасности.