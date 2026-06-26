Администрация президента США Дональда Трампа запросила у OpenAI поэтапный, а не публичный выпуск новейшей модели GPT 5.6 — компания намерена сначала предоставить доступ только ограниченному кругу партнеров, а общий релиз отложить на несколько недель. По данным The Information, на совещании с сотрудниками генеральный директор компании Сэм Альтман сообщил, что сначала правительство будет «одобрять доступ индивидуально для каждого клиента».

Unsplash/Recraft AI

Запрос на ограничение поступил от двух структур: Управления национального кибердиректора (Office of the National Cyber Director, ONCD) и Управления научно-технической политики (Office of Science and Technology Policy, OSTP). Согласно источникам издания, сотрудники OpenAI «тесно взаимодействовали» с представителями этих ведомств при подготовке релиза.

Ранее в июне Трамп подписал указ, предписывающий ряду ИИ-компаний добровольно передавать новые модели на правительственное тестирование до их публичного выхода.

Такой подход де-факто воспроизводит стратегию, которую Anthropic применила к своей модели Claude Mythos: компания распространяет ее только среди отдельных партнеров через программу Project Glasswing, ссылаясь на потенциальные риски злоупотреблений. Эксперты все еще спорят, является ли подобная закрытость обоснованной мерой безопасности или инструментом репутационного позиционирования.

Проще говоря, такие модели могут находить дыры в программах и взламывать их быстрее любого хакера-человека — вот почему Anthropic не выпускает Mythos в открытый доступ.

Языковые модели уже доказали пригодность для генерации вредоносного кода. Некоторые, по данным исследователей, способны автономно организовывать атаки с использованием программ-вымогателей.

Позиция Белого дома примечательна на фоне его же первоначального курса: на старте Трамп позиционировал свою администрацию как сторонника минимального государственного вмешательства в развитие ИИ, и в первый же день второго президентства отменил указ своего предшественника об ИИ (Executive Order 14110), подписав собственный — Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence.

А сейчас речь идет о прямом давленим на крупнейшего разработчика с требованием отложить публичный релиз. Это фиксируют разворот к активному участию государства в управлении темпами распространения передовых моделей.

Полная информация о технических характеристиках GPT 5.6 пока не раскрыта. Насколько реально опасны закрытые фронтирные модели, остается открытым вопросом. Поскольку доступ к ним ограничен, то и независимая оценка угроз затруднена.

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